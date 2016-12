Ion Ciocea, candidat independent la Senat: “Candidații uzați moral se ascund în spatele partidului”

Primarul de Bustuchin, Ion Ciocea, candidat independent la Senat, este de părere că poate face mult mai multe pentru Gorj din postura de parlamentar, acesta vizând în programul său modificarea legislaţiei în domeniile administraţie, sănătate, agricultură şi economie, astfel încât să ducă la îmbunătăţirea ratei de absorbţie a fondurilor europene prin alinierea legislaţiei româneşti la legislaţia U.E.. Ciocea are în vedere și modificarea legii Cooperativelor Agricole, astfel încât să faciliteze crearea de centre pentru colectarea şi vânzarea produsului finit, cât şi asigurarea de consultanţă gratuită; înfiinţarea unui Birou Unic Zonal pentru avize şi autorizaţii, care să înlesnească şi să reducă cheltuiala cetăţeanului(energie, gaze, ISC, etc); modificarea Legii salarizării în concordanţă cu realitatea, pe toate segmentele, echivalând pregătirea cu grila de salarizare în acelaşi timp cu o mai mare atenţie pentru bătrânii noştri în sensul normalizării pensiilor; reglementarea cadrului legislativ, astfel încât să nu mai faciliteze companiile străine în defavoarea celor româneşti (cod silvic, cod fiscal, lege transportatori etc) și modificarea cadrului legislativ pentru condamnarea drastică a celor care produc şi comercializează etnobotanice (substanţe psihoactive). Candidatul independent crede că modificarea cadrului legislativ în sensul interzicerii autorizării funcţionării cazinourilor şi a sălilor de jocuri electronice în zonele rezidenţiale ar ajuta populația ca și crearea unui cadru legal pentru sancţionarea tuturor candidaţilor politici care, în mod nejustificat, nu-şi respectă programul electoral.

În ce privește votul pe listă, Ciocea crede că “avantaje nu există decât pentru candidaţii uzaţi moral, care se ascund efectiv în spatele partidului, pe buletinul de vot”, acesta nenominalizând contracandidații la care se referă.

“Eu, fiind independent, sunt dezavantajat de lipsa nominalizării contracandidaţilor”, mai crede Ion Ciocea, care consideră însă că are șanse la aceste alegeri, deoarece a făcut nenumărate realizări pentru comunitate.

Anamaria Stoica