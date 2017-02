Ionel Ilie, director CEO: “În ianuarie am vândut foarte bine, dar nu suficient”!

Prezent la o conferință pe teme de energie, fostul manager al Complexului Energetic Oltenia(CEO), Ionel Ilie, a declarat că societatea din Gorj a vândut bine în prima lună a acestui an, dar nu suficient pentru a anula eventualele pierderi de pe primul trimestru. “De mult aşteptam să ne bucurăm de preţuri”, a spus Ilie, întrebat dacă CE Oltenia s-a bucurat de preţurile mari din ianuarie.

Potrivit directorului de ofertă-vânzare din CE Oltenia, una dintre cauzele situaţiei din ianuarie ţine de legislaţia din sectorul energetic: “În opinia mea, sunt trei categorii de cauze care au determinat ce s-a întâmplat în ianuarie, unele sunt de ordin legislativ şi aştept ca, după analiza care va fi efectuată, să se elimine cauzele care au determinat participanţii la piaţă să activeze în principal pe PZU (Piaţa pentru Ziua Următoare – n.r.). Dar PZU este una dintre pieţe. PZU şi Piaţa de Echilibrare ar trebui să însemne mai puţin cantitativ decât înseamnă acum. Piaţa de Echilibrare trebuie să fie mai penalizatoare, astfel încât să condiționeze participanţii la piaţă să determine contracte pe termen lung”, a spus Ionel Ilie, citat de Bursa.

Potrivit presei centrale, oficialul CEO a subliniat ideea că, în acea perioadă, compania a avut un comportament normal. “Recunosc că în ianuarie am vândut foarte bine, dar o mare parte din cantitatea de energie produsă de CE Oltenia a fost vândută prin contracte pe termen lung sau cel puţin pe o săptămână, dacă nu o lună. Aştept să se elimine acele cauze legislative pe care noi, cei de la CE Oltenia le amintim periodic cam din 2000”, a mai spus fostul manager.

Se teme de pierderi în trimestrul doi

Ilie a susţinut faptul că producătorul de energie nu a câştigat însă suficient de mult pentru a anula eventuale pierderi pentru următorul trimestru. “Da, am câştigat, dar nu suficient cât să ne asigure liniştea că în trimestrul doi nu vom avea din nou pierderi. Pentru că trebuie să spunem clar, toţi producătorii termo, de regulă, câştigă în trimestrele 1 şi 4 ale anului. Să nu vă aşteptaţi că am avut câştiguri fantastice. Să nu vă aşteptaţi că mai poate cineva să influenţeze piaţa. CE Oltenia nu a cumpărat niciodată energie de pe PZU, deci puteţi să eliminaţi din start speculaţia că CE Oltenia a ridicat preţul pe PZU. Oltenia a avut oferte decente în toate pieţele şi nu a influenţat preţurile pe PZU”, a mai spus Ilie.

El a adăugat că, în perioada de ger şi consum maxim, complexul Oltenia a funcţionat cu toate cele 11 grupuri pe care le mai are, la capacitate maximă. Preţurile pe piaţa spot, PZU, a bursei de energie OPCOM au crescut treptat în luna ianuarie, ajungând la peste 650 de lei pe MWh în ultimele zile ale lunii, nivel dublu faţă de preţul înregistrat în primele zile ale anului.

A.Stoica