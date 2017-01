Ionel Ilie și Antonie, responsabili de drept și de fapt pentru inexistența stocurilor de cărbune

Problema stocurilor lipsă de la Complexul Energetic Oltenia, întoarsă pe toate părțile în ultimele două zile, a fost abordată, ieri, în mod obiectiv, de Institutul de Analize, Investigații Publice și Politice Gorj. Președintele IAIPP, Dan Morega, a concluzionat însă că principalii vinovați ai lipsei stocurilor de cărbune în depozitele unităților miniere nu este actualul manager al CEO, Sorin Boza numit abia de Crăciun, ci fostul manager Ionel Ilie și directorul Diviziei Miniere, Daniel Antonie. Potrivit lui Morega stocurile trebuiau asigurate de la finalul verii-începutul toamnei, lucru știut de cei doi care au ignorat cu bună știință chiar și avertizările legate de lipsa cărbunelui în depozite.

Liderii sindicali din CEO, unii politicieni, dar și Gorjeanul au semnalat din luna octombrie a anului trecut că stocurile de cărbune ale Complexului Energetic Oltenia sunt goale, în timp ce responsabilii companiei ignorau cu desăvârșire acest aspect. Consecințele s-au simțit însă abia acum când, gerul din ultimele zile a impus un consum ridicat de energie și evident de cărbune. Cum energeticienii ar fi băgat pe foc cărbune, dar nu mai aveau de unde, incidentele comunicându-se la nivelul Ministerului Energiei, buba s-a spart. Arătat cu degetul în această problemă a fost actualul manager al companiei, Sorin Boza, pus la butoanele societății abia de Crăciun. Apărătorii lui Ionel Ilie au intrat însă imediat în priză, acuzând în stânga și în dreapta că Boza se face vinovat de ce nu au făcut, în funcție, cei dinaintea sa. Dan Morega, președintele IAIPP Gorj, a percutat însă în favoarea lui Boza, venind cu informații edificatoare care demonstrează neglijența lui Ionel Ilie și a lui Daniel Antonie în problema neasigurării stocurilor de cărbune.

“Este regretabil că anumiți indivizi, fie ei de la nivel local sau central, nu vor să găsească adevărații vinovați pentru lipsa stocurilor corespunzătoare de cărbune, știut fiind faptul că stocurile de cărbune pentru sezonul de iarnă nu se fac în luna decembrie, mai exact de Crăciun, de când a preluat conducerea Sorin Boza, ci ele se constituie începând din lunile de vară-toamnă și se completează pe parcurs”, a spus Morega, menționând că dacă se respecta acest program acum stocurile ar fi fost ticsite cu două milioane de tone de cărbune.

Iresponsabilii, protejați de înjurături

“Știm foarte bine că iarna, atât utilajele, cât și minerii muncesc din greu ca să poată să mențină, la un nivel ridicat, producția de cărbune necesară, urmare a consumului de energie electrică din ce în ce mai mare. Este, de asemenea, un lucru foarte bun că se lucrează cu 9-11 grupuri energetice și se oferă sistemului energetic național între 2000-2400 mw. Este însă inaceptabil că directorul Diviziei Miniere, Daniel Antonie, și fostul director general interimar Ionel Ilie, membru al ALDE, care au jucat țurca și nu și-au asumat nicio responsabilitate și răspundere în a lua decizii care să asigure bunul mers al CEO, sunt considerați nevinovați ai lipsei stocurilor. Este șocant că nu se vede că actualul director general a fost nevoit să ia, din scurt, o serie întreagă de măsuri de creștere a producției zilnice de cărbune, atât pentru consumul zilnic, cât și pentru stocul de rezervă, știind faptul că suntem abia la începutul iernii și cererea va fi în continuare mare pentru energia electrică produsă pe cărbune”, a completat șeful IAIPP, care îl face totodată mincinos pe Ciurel.

“Ciurel, dezinformat de doi incapabili!”

“Din investigațiile realizate am constatat o mare minciună spusă de către Ciurel, informat probabil de cei doi incapabili și incompetenți, Antonie și Ilie, cum că la CEO există stoc doar pentru 4 zile. Am informații certe că există stoc pentru cel puțin 15 zile și acesta este în creștere în continuare. Dar cum rămâne totuși cu impostorul Ionel Ilie și cu Antonie pentru care cer, vehement, înlocuirea din funcțiile deținute în prezent și să fie trimiși unde se hotărăște soarta producției. L-aș vedea astfel pe Ilie la Ișalnița, iar Antonie la una dintre carierele miniere, locul în care cel din urmă să fie obligat să facă producție dublă zilnic pentru refacerea stocurilor de cărbune. Este inadmisibil ca să îi ți pe acești impostori în continuare, eventual să coordoneze anumite direcții ori să lucreze la nivelul CEO”, a mai spus Morega.

Președintele Institutului de Analize și Investigații Publice și Politice crede, de asemenea, că tot Ionel Ilie se face vinovat de lipsa unor măsuri de precauție de care a fost avertizat de către directorul SE Ișalnița, Constantin Bălășoiu.

“Directorul Bălășoiu a cerut să fie dotată unitatea pe care o conduce cu instalații de descărcare a vagoanelor și să facă chiar un contract suplimentar cu lucrători care să se ocupe de această procedură. Bălășoiu a cerut chiar ca măsura să se ia și la SE Craiova, știut fiind că instalațiile care există la ambele unități sunt foarte vechi. Ilie putea face, de asemenea, contract direct pentru suplimentarea muncitorilor și găsirea unor utilaje și instații de descărcare și depozitare cu Minprest, întrucât procedura nu necesita licitație, CEO fiind acționar unic al Minprest. Acest individ a tratat însă problema cu nepăsarea caracteristică, aceeași cu care a tratat problema CEO în perioada interimatului”, a completat Morega. Acesta a menționat însă că are totuși încredere că prin măsurile luate de creștere a programului de lucru, de dotarea cu echipa de lucru a minerilor, de asistența termică permanentă pentru utilaje, de lucrarea la foc continuu în weekend și prin suplimentarea forței de muncă pe perioadă determinată, CEO va putea să răspundă nevoilor și cerințelor economiei naționale, dar și ale populației, livrând energia electrică necesară sistemului național.

Șeful ANRE, chemat la explicații

Președintele IAIPP mai atrage, în acest context, atenția parlamentarilor că ar trebui să-l invite “pe acest individ care conduce ANRE”, în Parlament, și să îl întrebe foarte clar dacă el este român și dorește o economie națională sau dorește distrugerea unor domenii ale energiei cum este CEO-ul. Morega crede că ar trebui realizat mixul energetic, iar România să ia exemplul Poloniei care subvenționează cărbunele.

A.Stoica