Iriza anunță rezultatele unui sondaj secret, făcut în Gorj: “ALDE are 8% la Gorj, PSD peste 40%”

Deputatul Scarlat Iriza a pomenit, în cadrul conferinței de presă a ALDE Gorj, de joi, de un sondaj de opinie realizat în Gorj a căror rezultate sunt momentan secrete. Potrivit acestuia, Iriza susține că ALDE ar avea 8%, PNL 25%, iar PMP 4%, Alianța Liberalilor și a Democraților având o tendință de creștere. “Sondajul a fost terminat acum o săptămână jumătate și a fost început cu o lună în urmă. ALDE are undeva pe la 8%, dar vom crește și vom depăși 10%. PNL are 25%, dar cu siguranță nu va avea mai mult de 19%”, a declarat Iriza, care menționează că PSD-ul este cotat la 40%. Dian Popescu a menționat, în schimb, că nu știe de existența acestui sondaj, fiind și pentru el o surpriză, dar anunță că ALDE va comanda, la rândul său, un sondaj de opinie, care va fi realizat de un profesor universitar.

În ceea ce privește candidații la parlamentare, Dian susține că ALDE nu are, deocamdată, o listă în acest sens.

A.Stoica