Judecătorii vor avea și mai multe dosare în lucru

Magistratul gorjean, care aspiră să devină membru al Consiliului Superior al Magistraturii, trage un semnal de alarmă cu privire la numărul mare de dosare pe care le are în lucru un judecător. Mădălina Elena Vladu Crevon avertizează că lucrurile se vor complica și mai mult după ce vor intra în vigoare legile pentru darea în plată și cea a insolvenței persoanelor fizice. Numărul dosarelor ce vor reveni unui magistrat de la Tribunalul Gorj va fi și mai mare pentru că judecătorii sunt puțini, iar despre noi angajări care să rezolve problema nici vorbă. Recent ea chiar a prezentat o fotografie cu dosarele pe care le avea de judecat într-o zi, acestea fiind puse pe două scaune pentru că erau foarte multe și voluminoase.

“Aș vrea să văd cum va gestiona guvernul situația și cu privire la intrarea în vigoare a legii insolvenței persoanei fizice și cea a dării în plată, care vor aduce peste noi valuri de dosare, pe care nimeni nu le-a avut în vedere. La Tribunalul Gorj secția a II-a civilă de 9 ani sunt doar 6 judecători care uneori au amețit de atâtea rotiri prin ședințe…a fost o perioadă de 6 luni în care, datorită pensionării a două colege, secția a rămas doar în 4 judecători…și ne-am descurcat cum am putut, am apelat la bunăvoința colegilor de la civil I sau litigii de muncă, dar asta doar câte o săptămână, pentru că le aveau și ei pe ale lor destule! Apoi am cerut și noi măcar încă doi judecători, adică un complet de apeluri, ca să mai degrevăm cât de cât ședințele, însă am bătut la porți închise. Să ne bucurăm măcar că suntem formație completă, pentru că perspectiva este sumbră! În 9 ani, nicio mișcare, în condițiile în care au trecut peste noi valuri de legislație furibundă, începând cu codurile și legile insolvenței, dar și o mulțime de alte acte normative specifice …noi…tot aceiași….mă rog, împrospătați, pentru că ieșirile din sistem nu s-au oprit…”, a comentat Mădălina Crevon pe contul său personal de Facebook.

Gelu Ionescu