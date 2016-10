La invitația eurodeputatului Boștinaru / Delegație de aleși din Gorj, la Parlamentul European de la Bruxelles

Un grup format din aproape 30 de gorjeni, majoritatea primari și viceprimari, dar și șefi de instituții publice, a fost primit, săptămâna trecută, la Bruxelles, de către europarlamentarul PSD, Victor Boștinaru. Vicepreşedintele Grupului S&D pentru politică externă a fost cel care a invitat gorjenii la Parlamentul European, pentru a le arăta acestora cum lucrează acest organism și de unde se aprobă banii europeni care pun, prin nenumăratele investiții, și comunele și orașele Gorjului în mișcare.

Grupul de la Gorj, condus de vicepreședintele PSD Gorj, Alecu Drăgoi, a ajuns, miercuri dimineța, pe aeroportul din Bruxelles, în același timp cu un altul, la fel de numeros, de la Argeș, și aleșii în cauză fiind invitați la Parlamentul European de către eurodeputatul Boștinaru. După cazarea la hotel, miercuri seara, grupul de la Gorj și cel de la Argeș a avut prima întâlnire comună cu parlamentarul social-democrat, la un restaurant din Bruxelles, locul în care aleșii au socializat și au schimbat impresii legate de proiectele cu fonduri europene, despre ghidurile de finanțare și despre greutățile pe care le întâmpină în accesarea fondurilor. Victor Boștinaru a fost cel care le-a răspuns jovial tuturor, întrebându-i, de asemenea, pe invitații săi cum găsesc această capitală europeană, cum a decurs călătoria și alte informații legate de țară. Întâlnirea lejeră din seara de miercuri a fost urmată de una oficială, joi dimineața, când grupul numeros a ajuns în incinta Parlamentului European.

Veste proastă: Autoritățile de management, neacreditate

Discuțiile care au urmat au fost determinate de discursul europarlamentarului Boștinaru, în fața aleșilor din Gorj și din Argeș, informațiile oferite fiind mai puțin politice și mai mult informative, deputatul integrând rapid invitații din România în atmosfera de la lucru a forului european. Boștinaru le-a vorbit, în primă etapă, invitaților despre politica greșită dusă de Ministerul Fondurilor Europene.

“Ministrul confundă avansul Comisiei Europene, bani dați unui stat membru pentru a putea începe programele, cu absorbția fondurilor europene. Ori absorbția, în sensul UE, reprezintă banii dați pe un proiect care, întâi se realizează ca proiect, apoi se declară eligibil și abia apoi se semnează cu autoritatea de management. Și dumneavoastră știți cu siguranță, că în final se trece la implementare și, în cel mai optimist caz, la șase luni după depunerea dosarului, cu documentele care confirmă faza de implementare a proiectului, se fac primele plăți de la Comisia Europeană către autoritatea de management, respectiv de la autoritatea de management către beneficiar. Ori, ministrul nostru spune astăzi că avem absorbție”, a precizat Victor Boștinaru, în fața grupului invitat la Parlamentul European.

“Dragii mei, din păcate, România abia în octombrie trimite la Comisia Europeană acreditarea autorităților de management. România are zece astfel de autorități ,dar doar una este acreditată până acum, cea care se ocupă cu cooperarea transfrontalieră, gen România-Bulgaria sau România-Serbia, fonduri de preaderare în cazul ultimei țări. Dacă nu ai însă autorități de management, degeaba ai proiecte, degeaba vor autoritățile locale fonduri, deoarece autoritatea cu care se semnează proiectul nu există. În cel mai fericit caz, avizarea acestor autorități va putea fi realizată la începutul lui 2017, prin ianuarie, februarie. Ori suntem la finalul lui 2016, anul în care țările care nu au început absorbția riscă să fie sancționate, să piardă fondurile. Mai mult, 10 miliarde din facilitatea de conectare europeană, la care și România a contribuit, au fost date la Fondul de Investiții Strategice Junker, iar banii s-au împuținat”, le-a dat vestea proastă aleșilor din Gorj și Argeș, eurodeputatul Boștinaru.

Bugetul UE, redus cu 20 de miliarde euro

Parlamentarul le-a atras atenția invitaților săi, legat apoi de ieșirea Marii Britanii din UE, care va crea uniunii o pierdere de 20 de miliarde euro, care reprezintă de fapt bani ai politicii de coeziune. “Banii sunt ca și un lichid într-o conductă. Există o capacitate fizică a conductei de a prelua un volum de lichid. Dacă teoretic noul Guvern va fi genial, ar fi super calificat, fizic, acest nou Guvern nu va putea să absoarbă toți banii pe care România îi are de absorbit, deoarece noi, în ciclul anterior nu am făcut ce trebuie”, a completat Boștinaru vorbind despre beneficiile Guvernului Ponta și de pierderile din vremea lui Udrea.

“Noi dacă acum avem zero și începem 2017 cu factorii agravanți spuși anteriori este clar că banii României ce trebuie să vină din fondul structural și de investiții, se vor pierde. Din păcate, am ajuns la concluzia că acest Guvern tehnocrat așa vrea. Acesta este singurul și adevăratul său proiect, adică acela de a nu aduce banii europeni în România. Mai mult, în Parlament și în Comisie se discută despre viitorul politicii de coeziune. Se discută de eliminarea politicii de coeziune după 2020 ceea ce ar însemna că țările de tipul României vor fi condamnate la decalaje de dezvoltare, imposibil de recuperat în viitor, adică o periferie economică. Se discută și de o creștere a cofinanțării interne la 25%, ca o a doua variantă. Acum avem între 5-10%. Dacă o primărie vrea să facă un proiect este obligată să pună partea sa 25% din proiect. Al treilea lucru și cel mai periculos este acesta de a se schimba politica de coeziune în sensul transformării lor în fonduri de investiții, cum este Junker, ceea ce obligă solicitanții să facă împrumuturi la bănci”, a subliniat eurodeputatul atrăgând, în totalitate, atenția aleșilor români invitați la Bruxelles. “Guvernul României nu spune nimic. Tace și tace complice. Viitorul Guvern, și sper să fie al nostru, va trebui să se bată cu energie și competență ca să fie sigur că nu se va schimba politica de coeziune”, a conchis Boștinaru.

Ionică: “După Guvernul Ponta în Ministerul Comunicațiilor nu s-a mai semnat vreun proiect”

A urmat un tir de întrebări la adresa eurodeputatului Boștinaru, din partea aleșilor invitați. Cel care a spart gheața a fost însă consilierul ministerial Bebe Viorel Ionică, care a expus audienței problemele pe proiecte pe care le-a întâmpinat instituția pe care a condus-o din calitatea de secretar de stat la Ministerul Comunicațiilor.

“Când am intrat în 2012 în Ministerul Comunicațiilor absorbția în această instituție a fost în jur de 10%. Eu am răspuns de fondurile europene în cadrul ministerului și am evaluat 6000 de proiecte depuse care nu fuseseră evaluate până în acel moment. Am semnat 600 de milioane euro în acea perioadă, cerând bani de la celelalte măsuri, deoarece IT-ul este mai dinamic și erau proiecte, și am reușit să avem o absorbție, foarte bine ați subliniat dumneavoastră, aproape de 100%. Pentru mine asta a fost o mândrie pentru că, cu această ocazie, am introdus în industria de profil, aproape 400 de milioane euro”, a declarat Bebe-Viorel Ionică, povestind și despre felul cum s-a încheiat, din păcate, un proiect odată cu căderea Guvernului Ponta. “Am același sentiment ca și dumneavoastră că acest guvern are misiunea clară de a nu lua vreun ban de la UE. Sunt convins, de asemenea, că și dacă va veni un guvern genial din ianuarie nu vom reuși să mai facem procentul pentru care noi am muncit doi ani de zile. Numai dacă vom fi foarte uniți și deschiși la minte vom putea recupera o parte din pierderi”, a conchis Ionică, fiind aprobat de eurodeputatul Boștinaru, care a vorbit de “o crimă” care se va comite la adresa României.

“Nu există un pericol mai mare decât acesta”, a declarat Boștinaru.

Primarii Cîmpeanu și Pungan au cerut explicații

Adi Cîmpeanu, primarul de la Runcu, și cel al comunei Bălănești, Ovidiu Pungan, au comunicat și ei eurodeputatului Boștinaru cum autoritatea de management modifică regulile “în timpul jocului”. Edilul Cîmpeanu s-a referit la modernizarea drumurilor forestiere, unde Runcu a obținut, pe AFIR, un procent extrem de bun, de peste 90 de puncte, ca autoritatea de management să decidă că sunt preferate la finanțare drumurile noi forestiere în defavoarea drumurilor vechi ce trebuiau modernizate.

Întâlnirea s-a încheiat după un tur desfășurat în incinta Parlamentului European. Delegația numeroasă a revenit în țară, vineri seara, cu un bagaj substanțial de cunoștințe. Europarlamentarul Victor Boștinaru a dus mai multe astfel de grupuri la Bruxelles în timpul mandatelor sale.

