La Spitalul Rovinari, Căldura vine de la priză

La spitalul din orașul Rovinari încă nu se poate pune în funcțiune centrala termică, din cauza unor defecțiuni la o țeavă. Conducerea Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” a reușit să găsească o soluție pentru rezolvarea problemei legate de căldură. Managerul Adrian Murea susține că pacienții vor avea căldură și apă caldă în cel mai scurt timp posibil. Deocamdată, pentru ca bolnavii să nu sufere de frig, saloanele sunt încălzite cu aeroterme și calorifere.

Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari are centrală termică proprie, însă acesta nu poate fi pusă în funcțiune din cauza unei țevi defecte. Potrivit conducerii unității, țeva trebuie înlocuită, iar achiziția se va face pe seap. „Sunt probleme pe care le-am găsit când am venit la conducerea spitalului și pe care încerc să le rezolv cât mai curând. Am definitivat proiectul pentru încălzire și în cel mai scurt timp se va și realiza acest proiect. De la centrală pornește o țeavă care a fost băgată într-un canal; acolo sunt problemele. Țeava respectivă trebuie înlocuită. Centrala funcționează, dar achiziția pentru țeava care trebuie înlocuită se face pe seap. Sper ca în cel mai scurt timp să se rezolve această problemă”, a explicat dr. Adrian Murea, managerul Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari.

Soluții temporare pentru pacienți

La ora actuală, la spitalul din Rovinari sunt internați aproximativ 100 de pacienți. Pentru ca aceștia să nu sufere de frig, conducerea unității a identificat o soluție temporară, până la repararea sistemului de încălzire. “Ca și soluție de moment, am optat pentru consumul electric, în saloane funcționând aeroterme și calorifere”, confirmă dr. Adrian Murea, managerul Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari.

Reprezentanții Spitalului Rovinari dau asigurări că fac eforturi și demersuri pentru ca personalul și pacienții să nu resimtă disconfortul cauzat de frig, încercându-se rezolvarea cât mai rapidă a problemei legate de furnizarea căldurii și a apei calde.

Minodora Sucea