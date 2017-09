La sunetul clopoțelului  – Pesediștii au fugit de Ponta

Fostul premier Victor Ponta, aflat ieri, la Târgu-Jiu, la deschiderea anului școlar de la Colegiul Național “Ecaterina Teodoroiu”, l-a avut alături doar pe deputatul Alin Văcaru, singurul social-democrat aflat în prezidiu fiind viceprimarul Aurel Popescu. Acest lucru nu l-a împiedicat pe parlamentar să pună vina pe Dragnea pentru lipsa social-democraților gorjeni din preajma sa.

„A fost foarte drăguţ astăzi (n.r.ieri) la deschiderea anului şcolar, în anii anteriori ştiţi bine că n-aveaţi loc dumneavoastră presa de câţi oameni erau pe lângă mine de la PSD şi acum au cam dispărut toţi aşa, nu ştiu pe unde sunt, mai sunt în oraş, mai există… Eu nu mă supăr pe asta, pentru că în continuare la Gorj îi am prieteni pe toţi cei de la PSD şi înţeleg că le e frică de Dragnea să se afişeze cu mine. Asta spune destul de mult despre cum a ajuns PSD-ul, că dacă ţi-e frică să te afişezi cu cineva să nu te vadă şeful cel mare înseamnă că lucrurile merg prost. Dar chiar vreau tot binele Gorjului şi al PSD-ului în Gorj. Uite acum e o ocazie, poate o să aibă Gorjul din nou un ministru, pe domnul Weber, să fie ministrul Apărării, îl propun, îl susţin, e din Gorj, îi e credincios domnului Dragnea, deci are toate calităţile necesare ca să fie ministru”, a spus Ponta, într-o conferinţă de presă organizată după eveniment. La deschiderea de la CNET, Ponta nu a ținut un discurs. „Am vrut să-l protejez pe director, că trăim aşa, ca pe vremea.. PCR-ul era mai înţelegător decât e acum partidul ăsta al domnului Dragnea şi îi făceau vreun rău omului. Omul e director, îi mulţumesc că m-a invitat, am fost cu mare plăcere, nu e prima dată când merg acolo, ştiu că a rămas liceul numărul unu ca rezultate din Gorj”, a afirmat deputatul. Victor Ponta a mai spus că din discuțiile avute cu dascălii legat de Legea Salarizării a sesizat că sunt multe nemulțumiri la acest capitol.

A.S.