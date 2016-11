La Târgu-Jiu, Peste 200 kg de carne de vită cu E.coli au ajuns pe mesele populaţiei

Conducerea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Gorj a sancţionat recent şi chiar a suspendat temporar activitatea unui supermarket din municipiul Târgu-Jiu, care a vândut sute de kilograme de carne de vită infestată cu E.coli către populaţie.

Din nou carne cu E.coli în unităţile alimentare din Târgu-Jiu! Un supermarket a fost sancţionat şi s-a dispus suspendarea activităţii până la remedierea deficienţelor de către echipele DSVSA Gorj pe motiv că peste 200 de kilograme de carne de vită au fost vândute deşi era infectată cu bacteria E.coli. „Am recoltat o probă de carne de vită hamburger cu tomate pe 8 noiembrie de la o unitate din Târgu-Jiu, supermarket. Am trimis proba spre analiză la IISPV şi pe 18 noiembrie am primit buletinul cu Escheria coli verotoxigenă pozitivă. E vorba de o carcasă de bovină care provine dintr-un abator din judeţul Mehedinţi. Aprovizionarea s-a făcut în data de 4 noiembrie cu documente fiscale, declaraţii de conformitate, având ca termen de valabilitate 14 noiembrie. Cantitatea aprovizionată a fost de 257 de kilograme carcasă bovină. În urma efectuării verificărilor am stabilit următoarele: agentul economic a comercializat aproape întreaga cantitate de bovină după tranşare, spre vânzare directă a consumatorului final; mai puţin 30 de kilograme de oase care au fost dirijate către o unitate de neutralizare. Se vânduseră până am găsit noi peste 200 de kilograme de carne de vită. Am dispus, conform HG 984/2005 amendă cu 2.000 de lei pentru nerespectarea normelor ANSVSA, s-a întrerupt activitatea, chiar şi acum e activitatea întreruptă, s-a dispus efectuarea igienizării şi a dezinsecţiei. S-a închis unitatea până la remedierea deficienţelor. Se vor mai recolta probe de sanitaţie pentru a se vedea cum stăm în urma măsurilor dispuse de noi. Probele s-au adus la laborator şi am şi anunţat judeţul vecin de unde a provenit carcasa să verifice şi colegii de acolo. Din fericire, nu au fost raportate până acum simptome de către cumpărătorii care au achiziţionat carnea respectivă”, a declarat directorul executiv al DSVSA Gorj, Nicolae Călescu.

Şi alte unităţi, sancţionate

De asemenea, în cursul săptămânii trecute, inspectorii DSVSA Gorj au efectuat controale în unităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor situate pe raza teritorială a judeţului Gorj. Inspecţiile au fost demarate în vederea verificării conformităţii cu cerinţele legislaţiei sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare, în toate etapele de recepţie, manipulare, depozitare, prelucrare primară, preparare, procesare, desfacere, transport şi valorificare a produselor alimentare, precum şi în domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor. „În timpul controalelor organizate în această perioadă au fost constatate abateri de la respectarea legislaţiei sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, care au fost sancţionate prin aplicarea unui număr de alte 10 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 12.000 de lei: o amendă de 2.400 de lei la un fond de vânătoare din Ciuperceni pentru neaplicarea şi neexecutarea de către proprietarii sau deţinătorii de animale a măsurilor de asanare a unor focare de boli transmisibile, stabilite prin programe tehnice speciale de către autoritatea sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă (în fapt, incinerarea a doi mistreţi depistaţi cu trichineloză, fără dirijarea către o societate de colectare şi distrugere a SNCU şi fără a anunţa DSVSA Gorj, deşi personalul fusese instruit în acest sens); trei amenzi în valoare totală de 4.600 de lei la trei magazine alimentare din Târgu-Jiu, Stăneşti şi Dănciuleşti, pentru neînregistrarea sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţii desfăşurate în domeniul alimentar; o amendă de 600 de lei la un magazin alimentar din Cruşeţ pentru întreţinere necorespunzătoare; o amendă de 600 de lei la un magazin alimentar din Târgu-Jiu pentru nerespectarea de către personalul angajat a cerinţelor legale de depozitare a SNCU, reprezentând resturi de la felierea produselor din carne, acumulate pe o perioadă mai lungă de timp şi aflate într-o stare avansată de degradare-putrefacţie; o amendă de 600 de lei la un supermarket din Rovinari pentru manipularea necorespunzătoare a mezelurilor; o amendă de 600 de lei la o unitate din Rovinari pentru depozitarea unor produse alimentare direct pe paviment; o amendă de 2.000 lei la un supermarket din Turceni pentru punerea pe piaţă a ouălor fără buletin de analiză şi etichetate necorespunzător; o amendă de 600 lei la o măcelărie din Turceni pentru depozitarea necorespunzătoare a preparatelor din carne (casolete cu produse aşezate pe paviment)”, a mai precizat şeful DSVSA Gorj.

Izabella Molnar