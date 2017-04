Lăcătușul judecat pentru trafic de persoane, dus la Penitenciarul Târgu-Jiu: Polițiștii au pus în aplicare mandatele

Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au stabilit, miercuri seara, sentința în dosarul lui Aristică Bejinaru, hotărârea fiind definitivă. Instanța din Bănie a schimbat încadrarea juridică a unor fapte și a decis ca fostul lăcătuș de la Cariera Roșiuța să stea șapte ani după gratii. Acesta a fost condus de polițiști după gratii, alături de colegul său de dosar. ”Au fost conduși de polițiști la Penitenciarul Târgu-Jiu, miercuri. Au executat mandatul”, a declarat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj. „Aplică inculpatului Bejinaru Aristică Benoni pedeapsa cea mai grea de trei ani de închisoare, la care se adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, urmând ca inculpatul Bejinaru Aristică Benoni să execute pedeapsa de șapte ani de închisoare”, a stabilit instanța. Și colegul său de dosar, fostul pompier Casian Bejat, a fost condamnat. Acesta a primit trei ani, șase luni şi 20 de zile de închisoare. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Gorj au fost cei care au stabilit că Aristică Bejinaru s-ar fi ocupat, încă din 2010, de racolarea tinerelor şi plasarea lor, atât în străinătate, cât şi pe litoralul românesc, pentru a întreține relații sexuale contra cost.

Fetele ar fi primit asigurări că vor obţine note mari la bacalaureat sau la alte examene. Una dintre tinere a spus că, la 14 ani, a făcut un avort, după ce ar fi rămas însărcinată cu unul dintre clienți care o plătise cu 50 de lei. Fostul lăcătuș s-a declarat însă nevinovat, în timpul procesului.

”Am atacat sentința, pentru că mi se pare o pedeapsă foarte mare pentru nimic. Eu nu înțeleg cum poate să vină o minoră să declare numai minciuni, că a fost dusă la mare, fără nicio probă. Voi merge mai departe. O să stau să aștept verdictul. Mi-e necaz că pentru nimic trebuie să te duci la pușcărie. Nu există pagube materiale. Că vine una și plânge în fața instanței, că este pusă să declare că a fost cu mine, pentru acest lucru? Minora nici nu a fost iubita mea. La mare am fost cu ea, dar nu s-a întâmplat ceea ce a spus ea, eu cu minora nu am avut nicio treabă, nu am întreținut relații sexuale. Cealaltă tânără a fost iubita mea. Am dus-o la facultate, a recunoscut că am înscris-o peste tot, i-am plătit școala de șoferi. Nu i-am adus bărbați. Eu i-aș aduce bărbați iubitei mele? Nu a declarat niciun martor că a avut relații sexuale cu ea. Nu am mai vorbit cu ele. Să le dea Dumnezeu sănătate. Sentința m-a afectat foarte mult. Șapte ani pentru ce? Sunt alții care fac bani și pentru ei poate nu ar conta, la banii pe care îi au? Dar eu nu am niciun ban. De unde bani pentru daune morale? Eu nu mai am serviciu și sunt întreținut de bunici și de mama. Eu știu că proxeneții au bani, mașini, le confiscă. Mie mi-au confiscat un telefon mobil”, declara Aristică Bejinaru, în 2016.

Loredana Fîciu