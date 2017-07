Laurenţiu Diaconescu, directorul general adjunct al DGASPC Gorj: ,,Volumul de muncă în instituție este foarte mare, răspunderea este pe măsură, dar eu sunt foarte responsabil”

De două săptămâni, juristul Laurenţiu Diaconescu este noul director general adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj. Având o experienţă de 20 de ani în cadrul acestei instituţii, Diaconescu este convins că va reuşi să îndeplinească toate proiectele pe care şi le-a propus. De altfel, acesta susţine că deja se observă efectele măsurilor implementate de el. Despre evoluţia sa în cadrul DGASPC Gorj, dar şi despre dificultăţile întâmpinate şi despre planurile de viitor, ne-a vorbit chiar directorul Laurenţiu Diaconescu, într-un interviu acordat în exclusivitate cotidianului Gorjeanul.

Reporter: Când v-aţi angajat la DGASPC Gorj şi cum aţi evoluat profesional?

Laurenţiu Diaconescu: Lucrez în DGASPC Gorj din anul 1998. M-am angajat pe postul de consilier juridic debutant. După o perioadă de 5 ani am fost numit şef serviciu juridic, unde împreună cu colegii mei am realizat multe lucruri bune. Din ianuarie 2005 am fost numit pe postul de director adjunct Strategii, Programe, Proiecte şi Resurse umane, pe o perioadă de 10 ani.

Reporter: Care ar fi cele mai mari realizări din acea perioadă?

Laurenţiu Diaconescu: În acea perioadă, tot împreună cu colegii mei din subordine, am accesat mai multe fonduri europene, am adus în DGASPC Gorj în jur de 3 milioane euro pe proiecte PHARE, care au fost implementate pe centrele rezidenţiale; s-au desfiinţat centrele mamut, cum a fost cel de la Târgu-Jiu, care avea 300 de copii. S-au cumpărat apartamente, unde copiii au fost duşi împreună cu personalul; este vorba despre casele de tip familial. Am desfiinţat centrul de la Novaci, unde erau în jur de 150 de copii; s-au cumpărat case de tip familial la Novaci, la Scoarţa şi la Răchiţi, precum şi apartamente la Motru şi la Rovinari, unde, de asemenea, au fost distribuiţi copii împreună cu personalul, astfel încât să trăiască într-un mediu familial.

Reporter: Au fost realizate investiţii şi în actuala infrastructură a centrelor?

Laurenţiu Diaconescu: Am avut proiectul de la Târgu-Cărbuneşti, unde s-a reabilitat centrul de plasament. A fost o investiție de aproximativ 500.000 euro. Centrul de la Suseni a fost reabilitat tot pe un proiect, în valoare de aproximativ 800.000 de euro.

Reporter: Pe resurse umane ce s-a realizat?

Laurenţiu Diaconescu: Pe parte de Resurse umane am încercat să atrag personal adecvat, profesionist. Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru ca angajaţii să participe la cursuri de pregătire profesională.

Reporter: Aţi fost şi şeful Serviciului Adopţii…

Laurenţiu Diaconescu: Din anul 2013, de la 1 ianuarie, am ocupat funcţia de şef Serviciu Adopţii şi Postadopţii, pe perioadă de 3 ani şi jumătate. Şi acolo am încercat, cu specialiştii din acest serviciu, să facem tot ce este posibil pentru ca o familie să poată să aibă un copil în viața sa, reușind să finalizăm un număr de peste 87 de adopții.

Reporter: Care a fost cea mai dificilă perioadă din cariera dumneavoastră?

Laurenţiu Diaconescu: Cea mai dificilă perioadă din aceşti ani a fost cea de început, când eram 10-15 angajaţi şi dădeam şi ajutoare sociale la oameni şi le spuneam că din postura de consilier juridic debutant descărcam tiruri de făină, zahăr, ulei…ca muncitorii necalificaţi, pentru că nu avea cine să se ocupe de asta. Atunci aveam birourile la prefectură şi ţin minte că tirurile le descărcam şi băgam marfa în subsolurile prefecturii, după care, cu maşinile pe care le aveam trebuia să distribuim produsele şi tot noi le încărcam pentru a le duce în teritoriu.

Reporter: Pe vremea aceea eraţi şi foarte prost plătiţi…

Laurenţiu Diaconescu: Într-adevăr, pe vremea aceea salariile erau foarte mici, faţă de acum, când se câştigă destul de bine.

Reporter: S-a rezolvat problema salariilor?

Laurenţiu Diaconescu: Da! În aparatul propriu salariile sunt mai micuțe, sper ca pe viitor să se rezolve și această problemă, dar în centrele de plasament sunt foarte atractive. De exemplu, un educator câştigă undeva la 35-40 de milioane lei vechi în mână; un salariu de asistent medical în centrele cu spor de 50% ajunge la vreo 4000 de lei.

Reporter: Câte centre aveţi în subordine?

Laurenţiu Diaconescu: Sunt 11 centre şi aproximativ 600 de beneficiari în centrele rezidențiale, la care se adaugă un număr de 212 copii aflați în plasament la asistent maternal profesionist, 330 aflați în plasament familial, 248 de copii aflați în centrele de zi, aproximativ 1200 de copii și 12.000 de adulți sunt încadrați în grad de handicap. La capitolul personal, pe standardele de calitate, în centrele de adulţi sunt suficienţi angajaţi. Pe apartamentele unde sunt beneficiari copii mai avem nevoie de personal pentru a îndeplinii standardele de calitate.

Reporter: Veţi face noi angajări?

Laurenţiu Diaconescu: În primă fază vom încerca să redistribuim din personalul existent, iar dacă va fi nevoie pe posturi de specialitate (medic, psiholog) vom organiza și concursuri pentru ocuparea acestora. Eu cred că este cea mai bună soluţie.

Reporter: Câţi angajaţi sunt acum în DGASPC Gorj?

Laurenţiu Diaconescu: La ora actuală, DGASPC Gorj are 1200 de posturi, dintre care 1003 sunt ocupate şi 197 vacante.

Reporter: Pe ce specialităţi aveţi cel mai mare deficit de personal?

Laurenţiu Diaconescu: În ultima vreme, ce am observat eu este că foarte mulţi specialişti au început să plece din sistem în mediul privat, unde salariile sunt mai atractive. Aici vorbesc de psihologi, de medici, de kinetoterapeuți. Tocmai de aceea, avem nevoie, în primul rând, de aceste categorii de personal.

Reporter: Din luna iunie ocupaţi o nouă funcţie…

Laurenţiu Diaconescu: De pe 29 iunie am fost numit în funcţia de director general adjunct Asistenţă Socială, interimar, pe o perioadă de şase luni. Din acea zi, printr-o dispoziţie, ţin şi locul domnului director general, care se află în concediu de odihnă.

Volumul de muncă este foarte mare şi răspunderea este pe măsură, dar eu consider că sunt foarte responsabil, am o experienţă de 20 de ani în instituţia aceasta şi am să fac tot ce pot să nu dezamăgesc.

Reporter: După cele şase luni de interimat, intenţionaţi să participaţi la concurs pentru ocuparea acestui post?

Laurenţiu Diaconescu: Sincer vă spun că nu m-am gândit. Dacă voi demonstra în aceste 6 luni şi voi avea şi susţinerea necesară din partea Consiliului Judeţean să îmi îndeplinesc proiectele şi strategiile propuse, poate voi participa la concurs.

Reporter: Care sunt cele mai importante proiecte pe care vi le-aţi propus?

Laurenţiu Diaconescu: Mai sunt anumite centre care trebuie închise. Spre exemplu Centrul pentru copii cu nevoi speciale de la Vădeni. Şi ar mai trebui făcute case de tip familial.

Reporter: Care ar fi motivarea?

Laurenţiu Diaconescu: Pentru că centrele nu mai indeplinesc standardele de calitate. Mă refer aici la imobilul respectiv. Trebuie băi adecvate. De asemenea, trebuie 6 metri pătraţi per copil. Acolo ar trebui făcut un proiect tot pe fonduri europene şi făcute case de tip familial.

Reporter: Şi se face?

Laurenţiu Diaconescu: Se va face. Eu voi face tot ceea ce ţine de mine pentru a realiza acest proiect.

Reporter: Ce s-a schimbat de când sunteţi director general adjunct?

Laurenţiu Diaconescu: Imediat după ce am fost numit, am făcut o şedinţă cu toţi directorii de centre şi le-am spus doresc un colectiv unit şi să se termine odată cu sesizările şi reclamaţiile, pentru că acestea predominau. Şefii de centre trebuie să se implice mai mult, pentru că au şi salarii mari; trebuie să ia fiecare om în parte, să discute cu el şi acolo unde sunt probleme să găsească soluţia. Le-am mai spus că doresc ca fiecare să-şi îndeplinească atribuţiile din fişa postului, pentru că observasem că fiecare încerca să fugă de răspundere.

Reporter: Şi cum au reacţionat?

Laurenţiu Diaconescu: Au reacţionat pozitiv, ceea ce m-a bucurat.

Reporter: Încep să apară şi rezultate?

Laurenţiu Diaconescu: Da! Eu, în ultima săptămână, am fost pe fiecare centru şi am discutat cu oamenii care erau pe tură, cu liderii de sindicat, şi ei au reacţionat foarte pozitiv. Şi vreau să vă spun că în ultimele două săptămâni nu a mai fost nicio sesizare, în contextul în care înainte erau la cel mult două zile.

Reporter: Dar ce anume sesizau?

Laurențiu Diaconescu: Sesizau orice…o neînţelegere, o supărare personală, lucruri puerile. Eu nu spun să nu se facă sesizări, dacă sunt probleme reale, dar nu orice banalitate să devină o sesizare.

Reporter: V-aţi gândit să îi sancţionaţi pe cei care nu se supun cerinţelor?

Laurenţiu Diaconescu: Bineînţeles! Chiar le-am transmis acest lucru. Dacă nu vor înţelege că trebuie să vină la serviciu şi să îşi îndeplinească atribuţiile din fişa postului, voi lua măsuri.

Reporter: Familia cum a reacţionat când a aflat că veţi ocupa această funcţie?

Laurenţiu Diaconescu: Vă spun sincer că soția nu a prea fost de acord. Având în vedere că avem un copil mic, de 1 an şi 8 luni, pe care îl iubim foarte mult, ar trebui să îi aloc mai mult timp, deoarece vrem să îl creştem aşa cum trebuie. Totuşi, am luat această decizie nu pentru funcţia în sine, ci pentru că sunt în spate 20 de ani şi sunt legat de această Direcţie. Am plecat de jos şi vreau să fac lucruri, nu vorbe. Vreau să vorbească faptele, nu vorbele!

Reporter: Cu angajaţii cum vă înţelegeţi?

Laurenţiu Diaconescu: Extraordinar de bine! Iar pe cei care mai aveau divergenţe sau animozităţi între ei, i-am chemat şi le-am cerut să încheie cu asemenea situaţii. Unii ajunseseră chiar să se urască, dar le-am explicat că aici nu avem nimic de împărţit. Trebuie doar să ne îndeplinim atribuţiile de serviciu. Atât!

Reporter: Din punct de vedere financiar, cum stă DGASPC Gorj?

Laurenţiu Diaconescu: Cu bugetul stăm bine şi sunt convins că domnul Cosmin Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean, ne va susţine în continuare. Ştie şi dânsul că direcţia asta este poate cea mai grea dintre toate subordonatele Consiliului Judeţean, că lucrăm cu beneficiari şi nu ne putem juca cu vieţile oamenilor. Nu cred că se va pune vreodată problema să nu avem susţinerea financiară pentru a ne derula activitatea.

A consemnat Minodora Sucea