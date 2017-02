Lucrări într-un ritm alert la Stadionul Municipal

La modernizarea şi extinderea stadionului municipal din Târgu-Jiu s-a lucrat şi în perioada sezonului rece, constructorul şi muncitorii continuând lucrările astfel încât investiţia să fie finalizată la începutul acestei veri.

Primăria Târgu-Jiu are o serie de proiecte demarate anul trecut şi care îşi vor găsi finalizarea în acest an şi la care s-a lucrat chiar şi în perioada iernii. Faptul că nu a fost o iarnă destul de grea, câteva şantiere au avut continuitate. Un astfel de exemplu este şi lucrarea la Stadionul Municipal. “Conform graficului pe care l-am discutat privind finalizarea săptămâna trecută la întâlnirea de lucru cu reprezentanţii constructorului şi ai firmei de consultanţă, reprezentanţilor CNI, lucrarea se va finaliza în luna iunie. În perioada aprilie-mai se vor face primele probe ceea ce înseamnă partea de asigurare cu utilităţi, alimentarea cu energie electrică, apă, canalizare, gaze, urmând ca în luna iunie să putem discuta de o primă punere în funcţiune a întregului complex. Este o lucrare care a necesitat atât efort financiar, cât şi fizic pentru a se putea încadra sau recupera perioada în care rămăseseră în urmă, dovadă că în toată această perioadă a sezonului rece s-a lucrat într-un ritm susţinut”, a declarat directorul tehnic al Primăriei Târgu-Jiu, Marius Ionescu.

Co-finanţare de 2% din bugetul local

Şi municipalitatea are ca obligaţie asigurarea utilităţilor pentru ca noul stadion să fie folosit la capacitatea maximă. Din bugetul local, se vor cheltui aproximativ 13 miliarde de lei vechi pentru introducerea utilităţilor la obiectivul de investiţii. “La ora actuală, constructorul deja şi-a adus la zi graficul, are anumite lucrări în partea supraterană, structură de rezistenţă, acoperiş destul de avansate. Lucrarea are o valoare de circa 20 de milioane euro. Primăria are o co-finanţare de 2% şi obligaţia asigurării fondurilor pentru alimentarea cu energie electrică pentru că trebuie realizată o alimentare cu energie electrică din două surse diferite. Sumele care sunt alocate de primărie pentru realizarea acestor utilităţi sunt de circa 13 miliarde lei vechi, dar valoarea se va cunoaşte după ce se va ţine licitaţia şi se va da contractul de finanţare.

Din punct de vedere tehnic, stadionul va avea o capacitate de circa 15.000 de locuri, un hotel cu 40 de camere, corpul administrativ, vestiare, tot ce înseamnă zona de incintă, intrare, parcarea subterană şi sistematizarea pe verticală a zonei respective. Prin realizarea acestui stadion, primăria va beneficia de parcarea subterană din Bulevardul Brâncuşi, intrarea principală în Stadion, şi de locurile de parcare care vor rezulta prin sistematizarea pe verticală în partea dinspre noul hotel şi centrul administrativ care se vor finaliza ca şi lucrări. Total locuri de parcare circa 300. Un prim pas în zona de fluidizare a traficului este realizarea acestor parcări. În partea dreaptă a stadionului este Sala Polivalentă care este în plină modernizare cu o valoare de investiţie de circa 2 milioane euro, o co-finanţare de 2% din partea Primăriei. Mărirea capacităţii prin modernizare de la 700 de locuri la aproximativ 1.200 de locuri, putem să spunem că în acest an întreg complexul sportiv situat în zona Constantin Brâncuşi va fi un complex modern întrunind toate condiţiile pentru a se desfăşura atât competiţii interne, cât şi internaţionale”, a precizat directorul tehnic al Primăriei Municipiului Târgu-Jiu.

Izabella Molnar