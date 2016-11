Mai puţine cereri pentru subvenţiile la încălzire

Scădere a numărului târgujienilor care solicită ajutoare pentru încălzirea locuinţelor! Data de 20 noiembrie este termenul limită de primire a dosarelor de solicitare a subvenţiilor pentru întreg sezonul rece noiembrie 2016-martie 2017.

Ulterior datei de 20 noiembrie, solicitări pot fi primite în continuare însă ajutoarele se vor acorda din luna următoare depunerii cererilor. Totuşi, în comparaţie cu anii anteriori când la această dată erau deja circa 3.500 de solicitări, numărul acestora este acum în scădere. Toate dosarele se colectează în centrele de primiri cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor organizate de către Direcţia Publică de Protecţie Socială (DPPS) Târgu-Jiu la cluburile vârstei a treia din municipiu.

“Data de 20 noiembrie este termenul limită până la care dacă cetăţenii din municipiul nostru depun cererile pentru obţinerea ajutorului de încălzire pot să beneficieze de ajutor pe întreg sezonul rece, adică noiembrie-martie. Cererile se pot depune şi după această dată, dar se pierde luna noiembrie sau pe tot parcursul sezonului rece dacă cineva se încadrează în această perioadă şi se ştie că anterior perioadei de depunere a cererilor nu vor primi ajutoare pentru încălzirea locuinţei. Până la această dată am înregistrat un număr de 2.154 de cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire, un număr mult mai mic decât în anii precedenţi, iar ca explicaţie pe care am găsit-o noi este faptul că din 2011 limita maximă de 615 lei nu s-a modificat, în schimb, salariul minim pe economie a crescut progresiv din acea perioadă. Din acestea, 38 de cereri sunt pentru ajutoarele de încălzire cu energie electrică, unde legea ne obligă să efectuăm şi anchete sociale în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, iar până în prezent nu s-a ivit nicio situaţie în care oamenii să fi declarat că folosesc acest sistem şi să nu fie real. Toate anchetele sociale au confirmat faptul că sistemul de încălzire folosit este cel cu energie electrică”, a declarat directorul adjunct al DPPS Târgu-Jiu, Alina Toader.

Primăria Târgu-Jiu va subvenţiona în acest an şi ajutoarele la încălzirea cu lemne pentru locuinţele beneficiarilor de ajutor social care există în evidenţa instituţiei. “Din bugetul local, se suportă ajutoarele pentru încălzirea cu lemne a locuinţelor beneficiarilor de ajutor social. Avem 145 de familii care primesc aceste ajutoare şi înseamnă un efort bugetar de 42.050 de lei”, a precizat Alina Toader. Până în prezent, din numărul total de cereri pentru acordarea ajutoarelor de încălzire, 38 de solicitări sunt pentru încălzirea cu energie electrică, 1.806 pentru cea cu gaze naturale şi 310 pentru lemne.

Se pot încadra la primirea subvenţiilor toate acele familii sau persoane singure al cărui venit pe membru de familie nu depăşeşte suma de 615 lei. Anul trecut, la nivelul municipiului Târgu-Jiu, au fost acceptate la plată pentru sezonul noiembrie 2015 – martie 2016, un număr de 4.400 de cereri la sistemul de încălzire cu gaze naturale, la energie electrică şi la încălzirea cu lemne.

Izabella Molnar