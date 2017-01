Matematician în devenire la doar 13 ani!

Un elev gorjean, originar din comuna Brănești, are toate șansele să devină un viitor matematician de succes, după ce, până acum, a reușit să uimească pe toată lumea cu pasiunea pe care o are pentru acest domeniu, dar și cu rezultatele pe care le-a obținut. Tudor Păișanu este în prezent elev în clasa a VII-a la Liceul Național Teoretic din București, unde a ajuns vara trecută după ce a obținut o bursă. Liceul a selectat atunci doar doi elevi cărora să le asigure toate cheltuielile, din 180 de candidați Tudor fiind ales să învețe în Capitală. Elevul povestește că asta l-a determinat atunci să învețe și mai multă matematică decât știa până atunci, așa reușind inclusiv să fie coautor al unei cărți care include toate problemele date la olimpiadele de matematică în 2016. Autor este un fost profesor de-al său din Craiova, plecat de câțiva ani în Canada și cu care a păstrat legătura pe internet.

“Eu am învățat prima dată aici în sat, la școala din Brănești, după care m-am mutat la Filiași, iar apoi am ajuns la Craiova, unde am fost cooptat într-un centru de excelență. L-am cunoscut pe domnul profesor Nicolae Ivășchescu, care, între timp, a plecat în Canada, dar cu care am păstrat legătura. Anul trecut, am reușit împreună să scoatem o carte cu problemele de olimpiadă, ceea ce m-a bucurat foarte mult pentru că eu am rezolvat pentru această carte toate problemele care s-au dat în țară la olimpiada de matematică. Apoi am auzit de bursa care s-a oferit la București, m-am înscris și am reușit să câștig după ce dumnealor au venit aici la noi acasă și mi-au dat probleme pe care să le rezolv. La acest liceu am toate condițiile să învăț și chiar pot să spun că sunt cu studiul cu cel puțin un an înainte de materia pe care o am la clasă. Am inclusiv colegi de clasa a X-a care vin uneori la mine să îi ajut în rezolvarea unor probleme și dacă mă pricep evident că îi ajut cu mare drag”, spune tânărul matematician.

Tudor Păișanu provine dintr-o familie de fermieri, părinții săi ocupându-se de îngrijirea câtorva zeci de vite. Tatăl acestuia, Marian, spune că permanent le-a vorbit celor doi băieți ai săi despre nevoia de a munci corect și a învăța carte, bursa pe care a obținut-o Tudor la București fiind o dovadă în acest sens. “Ne-am bucurat foarte mult pentru că a obținut această bursă pentru că altfel ne-ar fi fost foarte greu. Din păcate, statul român nu ajută astfel de elevi talentați decât foarte rar. Doljul, de exemplu, are un centru de excelență care l-a recrutat imediat cum i-a descoperit potențialul. Noi suntem gorjeni și am fi vrut ca el să învețe la Târgu Jiu, dar dacă la noi nu există așa ceva atunci a trebuit să îl lăsăm să meargă acolo unde are posibilități pentru că e clar că e bun la matematică. Am vorbit cu el și vrea ca mai târziu să învețe la Cambridge, deci va pleca din țară. Mie îmi pare rău de lucrul ăsta, dar nici nu pot să îl împiedic și să nu îl las să meargă acolo unde poate să învețe și mai bine”, spune tatăl lui Tudor, acum băiatul pregătindu-se să meargă din nou la școală, după ce vacanța de iarnă și-a petrecut-o alături de familia sa la Brănești.

Gelu Ionescu