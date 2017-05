Medalii de aur și bronz obținute de gorjeni, la Olimpiada Națională de Fizică Târgu-Jiu: Centrul de Calcul l-a premiat pe elevul cu cel mai bun punctaj

Elevii care au reprezentat Gorjul la Olimpiada Națională de Fizică, care s-a desfășurat în perioada 24-28 aprilie, la Târgu-Jiu, au obținut rezultate care fac cinste județului. Trei concurenți au primit medalii de aur și cinci de bronz, fiind acordate și două diplome de onoare. ”A fost o reușită. Toată lumea am văzut că a plecat mulțumită. La Târgu-Jiu s-au desemnat cei 20 de componenți ai lotului lărgit al României, urmând ca în perioada următoare să se mai facă o nouă selecție. Sunt mulțumit de modul în care s-a desfășurat olimpiada și de faptul că nu am avut incidente deosebite pe parcursul derulării acesteia. Au fost aproape 800 de copii și profesori”, a declarat pentru Gorjeanul, Ion Ișfan, inspectorul școlar general al ISJ Gorj. În total, aproape 800 de elevi, începând cu clasa a VI-a și terminând cu clasa a XII-a, dar şi profesori din întreaga țară au participat la Olimpiada Naţională de Fizică, care a avut loc la Târgu-Jiu. În total au fost acordate 46 de medalii de aur, cele mai multe fiind obținute de bucureșteni, 22 la număr.

Fiul lui Ișfan a obținut cel mai mare punctaj din Gorj

Evenimentul a fost susținut de mai mulți sponsori, printre care s-a aflat și Centrul de Calcul Târgu-Jiu, care l-a premiat pe elevul din Gorj, care a obținut cel mai mare punctaj. ”Au participat elevi de la clasa a VI-a, până la clasa a XII-a. Avem la clasa a VI-a medalii de aur, la clasa a VII-a și la clasa a IX-a”, a precizat Ileana Popescu, inspector de specialitate fizica -chimie, biologie. La clasa a VI-a, Alexandru Ștefan Ișfan, elev al Colegiului Național Tudor Vladimirescu, din Târgu-Jiu, a obținut premiul II, la nivel național, oferit de Ministerul Educației Naționale, dar și o medalie de aur acordată de Societatea Română de Fizică. Cu 44 de puncte, târgujianul a fost la egalitate cu un elev de clasa a VI-a, din Piatra Neamț, premiul I fiind acordat unui tânăr din Timișoara.

A doua medalie de aur a fost acordată, în Gorj, la categoria ”clasa a VII-a”, unui elev de la Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu”. Denis Covei a obținut mențiune, cu 31,62 puncte. A treia medalie de aur a fost oferită de Societatea Română de Fizică unui elev în clasa a IX-a, de la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu”, Vlad Ioan Țîr a totalizat 42, 50 puncte, pentru care a primit ”mențiune”.

Loredana Fîciu