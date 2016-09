Modernizare blocată pentru o școală autorizată sanitar

Eforturile autorităților locale din Scoarța de a avea unitățile de învățământ de pe raza comunei autorizate sanitar își arată acum “roadele”, un proiect de modernizare a toaletei de la școala situată chiar în centrul comunei nefiind aprobat tocmai pentru că există o astfel de autorizație sanitară. Fonduri există suficiente la nivel central, însă din Gorj nicio școală nu a prins o astfel de finanțare, aproape toate școlile din județ fiind autorizate sanitar. Cea de la Scoarța are însă toaleta în fundul curții, wc-ul fiind construit cu aproape o jumătate de secol în urmă. Cei peste 300 de copii care învață aici trebuie să fie în primul rând foarte atenți să nu dea în găurile din beton atunci când merg să își facă nevoile fiziologice, cei mici fiind însoțiți de educatoare sau dascăli. Mirosul insuportabil le face viața grea atât cadrelor didactice, cât și copiilor, femeia de serviciu fiind cea care trebuie să facă de mai multe ori curățenie pentru a exista un minimum de igienă în “șoprul” folosit pe post de toaletă.

“Vin doamnele cu cei mici, de la grădiniță, și îi supraveghează permanent, dar e nevoie de o modernizare pentru că la cum stau lucrurile acum nu e bine. Eu fac zilnic curățenie acolo, în cele opt ore de lucru merg de mai multe ori, dar chiar și așa tot nu e suficient. E pericol și pentru copii pentru că betonul acela se degradează, sunt găuri și oricând e posibil să se întâmple ceva nedorit. Am înțeles că cei de la Primărie au încercat să facă un proiect, dar nu s-a aprobat”, spune Elena Predescu, femeia de serviciu. Șeful ei, directorul Marcel Bălașa nu știe nici el ce să mai creadă despre situația în care se află unitatea de învățământ. Faptul că școala e autorizată sanitar e un lucru bun, rău e că a picat finanțarea pentru modernizarea toaletei. “Proiectul de modernizare era mai amplu, presupunea și construirea unei biblioteci și sperăm să îl putem face în timp, așa cum am reușit schimbarea ferestrelor cu geamuri termopan sau modernizarea rețelei de încălzire. Școala arată bine, la toaletă recunoaștem că e o problemă, construcția fiind una mai veche. E și bine, e și rău că avem autorizație sanitară. Primăria chiar ne-a reproșat că avem autorizație pentru că altfel ar fi prins o finanțare”, explică directorul.

Cei de la Primărie nu mai au ce să facă la momentul acesta întrucât lucrurile sunt tranșate. Finanțările de la nivel central sunt prioritare pentru școlile neautorizate sanitar, banii urmând să fie alocați acestor unități din țară tocmai pentru ca și ele să intre în rândul celor care le oferă condiții bune elevilor. Școala de la Scoarța ar putea însă să rămână fără autorizație, Direcția de Sănătate Publică Gorj efectuând în perioada următoare mai multe controale în județ pentru a vedea condițiile din unitățile de învățământ, pe lista celor ce vor fi verificate fiind și aceasta. O eventuală retragere a autorizației s-ar face însă prea târziu pentru că perioada de depunere a proiectelor pentru finanțare de la Ministerul Dezvoltării e pe final, iar autoritățile din Scoarța nu vor mai avea timpul fizic pentru a întocmi proiectul pentru care sperau să obțină bani de la București. Ca urmare, copiilor și dascălilor de aici nu le rămâne decât să spere că în 2017 altele vor fi condițiile de finanțare și că măcar atunci se vor găsi bani ca să scape și ei de toaleta din fundul curții.

Gelu Ionescu