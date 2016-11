Morega: “Cârciumaru va rămâne în Parlament, deoarece poate aduce un plus de valoare Senatului”

Președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice, Dan Morega, este convins că Florin Cârciumaru va câștiga, fără emoții, locul de senator PSD pentru Gorj și va și rămâne, în final, în această funcție, renunțând la cea de primar al municipiului Târgu-Jiu. Morega subliniază că Florin Cârciumaru poate aduce, prin experiența acumulată în administrație, un plus de valoare Senatului, motiv pentru care edilul va alege această funcție. “Cred că Florin Cârciumaru are mintea necesară să gândească faptul că i-ar fi foarte bine să meargă senator. El are destulă experiență în administrație, motiv pentru care Cârciumaru va rămâne în Parlament, deoarece poate aduce un plus de valoare Senatului. Acest lucru îl va determina, cred, să decidă că a venit timpul să treacă la un alt nivel”, a declarat Morega.

În ceea ce privește restul bătăliei electorale, Morega este convins că, pe 11 decembrie, se vor juca aprig două posturi de deputat și unul de senator, câștigătorii putând fi unii imprevizibili deocamdată. “Vom asista, la final, la lucruri imprevizibile, în ce privește două locuri de deputați și cel de senator”, a spus Morega, convins de altfel că primarii PNL nu vor trage cu Tudor Barbu, în timp ce edilii PSD au și ei problemele lor. Cu toate acestea, Morega este sigur că voturile necesare independenților nu vor fi scoase de către aceștia la scrutinul din decembrie, chiar dacă vor pune umărul pentru acești candidați.

A.Stoica