Morega: “Penal și sforar, Ciobotărică se vrea iar general la CEO”

Președintele Institutului de Analize și Investigații Publice și Politice Gorj, Dan Morega, a criticat, ieri, în termeni foarte duri, potențiala revenire a lui Laurențiu Ciobotărică la conducerea Complexului Energetic Oltenia. Morega a opinat că Ciobotărică, inculpat într-un dosar de abuz în serviciu, nu mai întrunește condițiile de integritate impuse subalternilor de ministrul Energiei, chiar dacă și Victor Grigorescu este la rândul său nu tocmai integru, oficialul aflându-se sub ancheta ANI.

“Ne aducem bine aminte, cu luni bune în urmă, cum, de fapt, în iunie 2015, a venit la CEO pripășitul Ciobotărică. Respectivul a ajuns aici, nu este nicio noutate, prin fel de fel de sforării, director al Diviziei Financiare și mai apoi, după schimbarea lui Ciurel, a fost numit director general interimar și președinte al Directoratului CEO. Mi-am dat seama de la început că, de fapt, pe el îl interesa să fie la vârful managementului la CEO, nu pentru binele acestei societăți sau a Minprestului ori a Medserv Min-ului, subunități vitregite ale CEO, ci pentru binele lui și a acoliților lui. Acest individ, după ce a crezut că va fi director general pe viață, a început să-și facă o mafie proprie, se știu foarte bine întâlnirile lui cu Condescu, se cunoște bine că el l-a readus pe Graure la executiv, de la Ișalnița, de asemenea și că, respectivul fiind inculpat, l-a adus la CEO și pe Dan Pităroiu. De altfel, legat de Pităroiu, Ciurel a avut dreptate când a spus că dacă pe acesta îl lași într-un birou cu seiful plin de bani, face cum face și dispar și banii și seiful”, a declarat Morega, care îl acuză pe Ciobotărică de faptul că acesta ar fi început, de fapt, procedura de dezavantajare a subunităților proprii în favoarea unor firme “de casă”. “Ciobotărică a fost individul care, prin exemplele date, și-a creat o gașcă care a impus licitații, oferind lucrări și servicii, cu prietenul Antonie, acelorași firme de casă care au fost protejate și de Ciurel. Lucrând în continuare cu Ionel Ilie, care el nimic nu prea știe, acest individ, împreună cu pripășitul Dragomir de la Achiziții și cu al treilea pripășit, Pop de la Direcția Comercială, de la sine putere, au prejudiciat cele două societăți comerciale Medserv Min și Minprest, nemaiacordându-le lucrări de servicii, în ciuda profilului acestor unități. Deși ar fi trebuit să le ofere aceste lucrări pe negociere directă, Ciobotărică și gașca și-a obligat subunitățile să participe la licitații cu firme apropiate”, a completat Morega.

Grădinaru de-al IPJ…

Șeful IAIPP susține că una dintre firmele în cauză, avantajate la lucrările respective ar fi SALEM SRL care i-ar aparține soției unui salariat al IPJ Gorj. “Vorbim de firma condusă de nevasta ofițerului din cadrul IPJ Gorj, care se ocupă de comunicații. Acesta este una dintre firmele care au concurat cu Minprest SA, pentru service-ul aerelor condiționate din CEO. Ciobotărică își dorește și el alte firme la licitații, ca și Ilie, firme care să le ia din obiectul de activitate ale celor două subunități. Ciobotărică nu dorește decât șmenuri și protecție, ori colaborare cu prietenii lui de arme”, a completat Morega, susținând că Ciobotărică ar trebui să fie suspendat din funcție până la clarificarea procesului, el nemaputând să aibă, în tot acest timp, viză de control preventiv și să ordonanțeze documentele financiar contabile.

Morega a pus tunurile și pe ministrul Grigorescu, menționând că așteaptă, cu maxim interes, concluziile ANI, în legătură cu dosarul deschis de acestă instituție. De altfel, acesta a menționat că îi va adresa premierului Cioloș o scrisoare deschisă, în care îi va cere explicații legate de măsurile pe care le va lua cu “integrii” Ciobotărică și Grigorescu.

Datorii create și sub Ciobotărică, și sub Ionel Ilie

“Și să nu uite Ciobotărică că dacă el și cu Ilie au spus că nu au niciun fel de datorii, sub conducerea lor la CEO, le reamintesc acestor netrebnici că ei eu refuzat să achite facturile Minprest, motiv pentru care subunitatea are acum 150 de miliarde de lei vechi de recuperat de la companie. Banii pentru Minprest nu s-au mai dat de trei luni de zile și nici nu se dau semne că respectivii ar intenționa să dea banii datorați Minprest”, a completat Morega care i-a reamintit lui Ciobotărică faptul că a fost în echipă cu Ciurel. “Și Ciobotărică este responsabil direct de raportările fictive de profit pe primul semestru al anului 2015 dar și pentru raportările la 9 luni, tot în 2015”, a conchis Morega.

A.Stoica