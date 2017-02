Morega: ,,Ponta, doar un demagog, trădător și dezbinator al PSD și al gorjenilor”!

Președintele Institutului de Analize și Investigații Publice și Politice, Dan Morega, a lansat un atac virulent la adresa deputatului Victor Ponta, pe care îl critică acid atât pentru pentru interesul său brusc pentru Complexul Energetic Oltenia, interes pe care nu și l-a manifestat cât a fost premier, dar și pentru faptul că acesta ar încerca, prin declarațiile din ultimele zile, să dezbine PSD. Potrivit lui Morega, Ponta face pe grozavul acum ca parlamentar, deși dacă nu ar fi fost Florin Cârciumaru, liderul PSD Gorj, să aprobe prezența în lista de candidați a respectivului, fostul premier nu mai era astăzi nici măcar parlamentar.

Morega susține că a rămas uimit de declarațiile publice ale lui Ponta legat atât de Guvernul Grindeanu, cât și de CEO și de PSD. ,,Sunt uimit, pur și simplu, de declarațiile belicoase făcute de Ponta, pe la un post de radio local, dar și la un post de televiziune central, reluate chiar joi, asta în condițiile în care în campania pentru parlamentare era departe de echipa PSD Gorj, în timp ce îi plăcea să se afișeze cu cei de la PRU. Să nu uite că se află la al patrulea mandat de deputat de Gorj, deși nu și-a respectat promisiunile electorale făcute gorjenilor. El doar și-a văzut sacii în căruța și nu a făcut nimic pentru locuitorii acestui județ, nici la capitolul locuri de muncă, nici la capitolul CE Oltenia. Nu înțeleg cum are acum tupeu să vorbească de mixul energetic care salvează CEO când el nu a dat o astfel de lege avantajoasă pentru a ajuta societatea de stat, când conducea Guvernul”, a declarat Morega.

Vânt puternic, ,,șandramaua” rezistă!

În atare condiții, președintele IAIPP consideră drept ,,halucinante” declarațiile lui Ponta legată de CE Oltenia, pe care fostul premier o numise, cu atâta nonșalanță, ,,șandrama”. ,,Pe cine vrea să mintă acest golan, când, de fapt, se știe foarte bine că el cu Călinoiu și Ciurel, această triadă, au adus CEO care avea profit la ceea ce și-a dorit, adică, chiar la nivel de șandrama, în guvernarea lui. Numindu-l manager general pe Ciurel, pierderile aduse companiei au fost de peste 400 de milioane euro sau de peste 17 mii de miliarde de lei vechi, iar, acum, când a văzut că s-a instalat o echipă corectă, profesionistă și care vrea binele CE Oltenia la conducerea societății, el și-ar dori, iar instalarea acolo a mafiei. Ponta vrea cu adevărat să demoleze șandramaua, ca și maidanezul de Dian care vrea și el să dea de înțeles că va decide cine va conduce CEO”, mai spune șeful IAIPP.

Morega vorbește și de unele jocuri de culise din PSD Gorj, în spatele cărora s-ar afla tot Ponta. Acesta se referă la curajul și ambiția deputatului Alin Văcaru care a declarat recent că va candida la șefia organizației PSD Gorj, în toamnă. ,,Ori nu era oportună declarația lui Văcaru acum când, de fapt, PSD Gorj trebuie să se concentreze pe alegerea primarului de municipiu. Asta nu înseamnă că sunt împotriva lui Văcaru sau a altora care vor să candideze la conducerea partidului, dar respectivul a luat-o razna după prietenul său Ponta, ieșind ambii cu declarații care nu sunt conforme cu statutul, deoarece asemenea discuții se poartă la nivelul partidului, la nivel județean ori național”, a subliniat Morega.

Experiența, da sau nu?!

Morega este uimit și de faptul că Ponta și-a permis să-l atace pe premierul Grindeanu pe așa-zisa lipsă de experiență a acestuia în conducerea Guvernului. Potrivit lui Morega, Grindeanu are mai multă experiență în administrație publică, căpătate la nivelul județului Timiș decât Ponta. Grindeanu a fost viceprimar al municipiului Timișoara, apoi parlamentar și ministru, președinte de Consiliu Județean și apoi promovat prim-ministru.

,,Deși am mai spus că Ponta nu este un om de echipă mi s-a mai demonstrat încă o dată asta când respectivul și-a permis să critice pe Grindeanu pe așa-zisa lipsă de experiență a premierului. Dar ție domnule nu îți este rușine să spui așa ceva, tu, ce experiență ai avut când te-au pus premier? De trădător al lui Geoană, când, de fapt fiind șeful de campanie al acestuia la prezidențiale ai declarat că nici măcar tu nu l-ai votat președinte? Nu cumva acest combinagiu dorește să divizeze PSD-ul acum când partidul are mai mult ca oricând nevoie de unitate? Ori cum poate să califice Dragnea declarația unui individ ce se situează în afara partidului și ar trebui exclus când el spune că nu a mai trecut pe la partid din 11 decembrie, adică de aproape 3 luni și nici în Parlament, explicând că a fost plecat pentru o perioadă îndelungată”, a completat Morega.

,,Dragnea trebuia să își fi dat seama și să nu-l fi nominalizat ca deputat pentru județul Gorj și la fel și Cârciumaru ar fi trebuit să fi refuzat nominalizarea lui, știind că mai bine de trei ani nu a făcut nimic pentru Gorj, numărul locurilor de muncă scăzând în loc să crească. Dragnea trebuia să își fi dat seama, de trădarea lui Geoană de către Ponta, de faptul că acesta a jucat dublu în campania electorală a PSD, lăudând în stânga și în dreapta PRU, care i-a folosit imaginea pe toate gardurile spunând că va fi premierul lor. Îi aduc aminte lui Ponta că în 2008, la al doilea mandat, dacă nu era Cârciumaru să-l ducă de mână pe străzi și emisiuni, și să mobilizeze instituțiile din subordinea primăriei, pensionarii și rromii, acest farseur era bătut măr de Romanescu. Iată de fapt că acum în loc să militeze pentru municipiul și candidatul său, unde nu a spus două cuvinte, ca un frustrat, bate câmpii de mix energetic, când de fapt nu are niciun fel de putere și mai mult atacă în stânga și în dreapta PSD, Guvernul și organizația județeană, grație sprijinului pentru patru mandate, acordat de Cârciumaru”, a conchis Morega.

A.STOICA