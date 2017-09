Morega taxează politicienii care au vizitat școli fără să țină cont că multe nu sunt autorizate sanitar și nu au grupuri sociale civilizate

Profesorul universitar Dan Morega a demonstrat, ieri, la deschiderea noului an de învățământ, că nu este indiferent în legătură cu problemele sistemului de învățământ, cunoscând carențele acestuia și nevoile părinților, dar și ale copiilor, care au trecut, luni, pragul școlilor și grădinițelor din Gorj. Morega i-a criticat pe politicienii, care au venit în școli la evenimentele de deschidere doar pentru imagine, neținând cont de problemele reale ale unităților de învățământ, de creșterea alarmantă a absenteismului, dar și de alocațiile la limita subzistenței care se oferă copiilor.

“Ca și cadru didactic universitar nu mi-a fost și nu îmi este indiferent niciodată modul în care se pregătesc elevii și copiii din învățământul preuniversitar pentru deschiderea noului an de studiu. Din nefericire, învățământul în țara noastră nu este însă tratat ca o prioritate națională, la fel cum nu este tratată nici sănătatea și nici bunăstarea copiilor. Abandonul școlar este la cote alarmante, asta și pentru că alocarea de fonduri pentru elevi reprezintă în jur de 343 euro per elev, luând în considerare toate cheltuielile care se fac cu salarizarea, față de 1400 euro cât este UE. Tot mai puțini copii se nasc, ca mâine, poimâine să devină școlari, aceasta fiind o altă problemă majoră. De exemplu, în acest an, s-au născut cu 7500 de copii mai puțini decât în 2016, iar asta înseamnă foarte clar o depopulare alarmantă a României, o denaționalizare spre care ne îndreptăm atât timp cât am primit cu brațele deschise migranți arabi, care au alte concepte despre școală, religie și cultură”, a declarat, ieri, profesorul Morega.

Minciuni, în loc de manuale

Acesta i-a criticat pe cei care manifestă “o mare nesimțire față de ce se întâmplă în România Actuală”, subliniind că politica lui Dragnea i-a făcut pe profesori să primească minciuni în loc de majorări de salarii, iar elevii, minciuni și mai mari decât manualele școlare de care aveau nevoie. “Cu asemenea clasă politică mergem spre râpă încet și sigur. Este regretabil faptul că, deși cei de la guvernare nu și-au respectat promisiunile față de învățământ, profesori și elevi, politicienii, parlamentarii, consilierii locali, județeni, primarii, au mers în diverse școli, parcă neștiind că marea majoritate nu are autorizație de funcționare, iar copiii nu au asigurată căldura ori un grup social, mergând încă la toaletă în fundul grădinii. Dar merg în nesimțirea lor caracteristică să vorbească, în fața elevilor și a părinților, de binefacerile guvernării și să fie cât mai aproape de PSD. Asta este valabil pentru toți parlamentarii”, a subliniat profesorul.

Critic la adresa lui Ponta

“Mă miră faptul că, individul Victor Ponta, care face aproape 16 ani de când este parlamentar de Gorj, primind patru mandate de la gorjeni pentru funcția de deputat, și nefăcând absolut nimic pentru gorjeni și târgujieni, vine fără scrupule și demnitate și participă la noul an de învățământ ca să mai tragă câteva minciuni despre noul său partid și despre laptele și mierea, care va curge, dacă el va fi, din nou, votat în Parlamentul României”, a mai spus Morega, considerând că treaba parlamentarilor de Gorj nu este să-și facă imagine în prima zi de școală, ci proiecte pentru județ.

Front comun pentru parlamentari

“Consider că trebuie de îndată, parlamentarii de Gorj, indiferent de apartenența politică, să facă o inițiativă legislativă prin care copiii să primească o alocație mult mai mare, deoarece cu alocația existentă un copil nu poate trăi nici măcar 4,5 zile. Cel puțin în prima parte, alocația ar trebui să fie de 500 de lei, iar peste doi ani de zile să crească la 1000 de lei. Altfel nu vom putea stopa declinul major al natalității și abandonul care a depășit de mult 18%, tinzând către 20, în condițiile în care mai multe partide s-au angajat că acesta va fi de 11% în 2020, țintă ratată încă de pe acum”, a mai spus acesta.

Morega mai este de părere că școlile au nevoie de investiții majore în baza materială, de un mai mare sprijin pentru grădinițe pentru școlari și preșcolari, pentru licee, școli profesionale, în așa fel încât să fie redus decalajul extrem de mare dintre cheltuielile pe care le face țara pe cap de elev/copil față de media UE sau a țărilor dezvoltate din UE. “În rest, mă alătur și eu oamenilor de bună credință și le urez tuturor copiilor și elevilor un an bun cu sănătate și cu împlinirea viselor fiecăruia”, a conchis universitarul.

A.STOICA