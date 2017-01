Motivele pentru care Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj concediază 149 de angajaţi

Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj, firmă aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, va concedia 149 din cei 249 de salariați câți are în prezent. Reprezentanții societății au anunțat că procesul de restructurare va începe pe 20 februarie, fiind trimisă o notificare și la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Lipsa lucrărilor este unul dintre motivele pentru care s-a dispus această măsură. ”Pe timp de iarnă sunt lucrări puţine. Noi am pierdut, în urma licitaţiei, contractul cadru de întreţinere multianuală, pe patru ani şi lipsa contractelor ne-a adus în situaţia aceasta. Atâta timp cât am avut lucrări am menţinut numărul de angajaţi. Avem în continuare câteva în desfăşurare. Aşteptăm răspunsurile. Atâta timp cât anul trecut nu au fost scoase foarte multe lucrări la licitaţie, din această cauză ne-am dus şi în judeţul vecin, în Mehedinţi, ca să contractăm chiar şi acolo lucrări, acele licitaţii nu s-au încheiat, sunt în desfăşurare, iar la lucrările care au apărut în Gorj la toate am participat şi aşteptăm rezultatul. În funcţie de ce contracte câştigăm putem să menţinem forţa de muncă. Până se anunţă câştigătorul, până se termină procedura, aşteptăm rezultatul. Primii care vor fi chemaţi, dacă în 45 de zile vom semna alte contracte, vor fi cei care se află pe lista de concedieri „, a declarat Marius Florică, directorul general al IDP Gorj. „Avem o notificare de la societatea comercială IDP Gorj, prin care suntem anunţaţi că urmează, începând cu 20 februarie, să fie concediate 149 de persoane, din care cinci ingineri, nouă economişti, doi contabili, un jurist şi 132 de muncitori calificaţi şi necalificaţi. Noi vom lua măsuri să ne deplasăm la sediul firmei pentru a le acorda servicii de preconcediere, urmează să ne punem de acord cu conducerea societăţii, să stabilim data exactă, le prezentăm documentele cu care trebuie să se prezinte pentru a putea beneficia de indemnizaţie de şomaj. În total, firma are 249 de salariaţi, din care 243 sunt activi şi şase sunt suspendaţi. Motivele deciziei de concediere sunt că au pierderi înregistrate din lucrări executate fără sprijinul asociaţilor, conform contractelor încheiate, societatea fiind nevoită să suplinească lipsa acestora în execuţie şi de asemenea obligaţiile privind achitarea datoriilor către furnizori, fiind astfel necesar a se adopta urgent un plan de reorganizare pentru redresarea societăţii”, a precizat Romeo Chiriac, directorul AJOFM Gorj.

Loredana Fîciu