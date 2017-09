Murea a ratat pensia specială! – Managerul Spitalului Rovinari, retrogradat din grad de chestor în cel de colonel

Dr.Adrian Murea, managerul Spitalului Rovinari, este proaspăt pensionar al MAI. Deoarece aproape o dată cu angajarea în Gorj și-a pierdut gradul de chestor, fiind retrogradat colonel, Murea nu va mai beneficia însă și de pensie specială. Acesta și-a pierdut, printre altele, gradul, deoarece s-ar fi angajat, la Rovinari, înainte de termenul prevăzut de legea pensionării, mai exact acesta nu a așteptat să-și încaseze prima pensie ca apoi să devină iar salariat. În prezent, pensia calculată a lui Murea este de doar 5400 de lei, suma totală pe care o va primi în octombrie și pe lunile din urmă, fiindu-i însă executată, în totalitate, de către executorul judecătoresc din Capitală, Laura Popa Elena, pentru suma 18.440 de lei, pe care chirurgul o datorează fiului său în vârstă de 16 ani.

În septembrie 2016, la scurt timp înainte de instalarea la Spitalul Rovinari, dr.Adrian Murea a fost înaintat în grad de chestor, grad pe care, l-a spitalul Gerota din Capitală (pe care îl părăsise ca să vină în Gorj), doar trei persoane îl mai dețin. Este vorba despre directorul Direcției de Sănătate al MAI, despre directorul adjunct al Spitalului Gerota, comisar-șef de poliție dr.ing.Daniel Cîrstina și despre directorul general al unității medicale, chestorul de poliție dr.Dragomir Dinu. Cei trei deținători ai acestui grad, la pensionare, dacă nu au abateri similare cu ale lui Murea, vor fi beneficiari de pensie specială. O pensie de chestor, la care se calculează anii de spital și anii de grad este cuprinsă între 25.000-30.000 de lei lunar.

5400 de lei, în loc de 30.000

Odată cu angajarea la Spitalul Rovinari, Murea fiind angajat aici și manager și chirurg(el făcând în același timp și gărzi), doctorul și-a pierdut și dreptul de a beneficia de pensie specială. O spune chiar mama fiului său, Mirela Nunweiler, care susține că a făcut demersuri pentru a afla veniturile fostului său partener, supărată că acesta a refuzat, timp de un an de zile, să-i mai achite pensia alimentară fiului său minor. “Știu și am văzut documente în acest sens că dr. Adrian Murea nu mai este chestor, grad primit în septembrie, ci a fost retrogradat pentru că nu a respectat legea pensionării. Și-a băgat dosarul de pensionare, a lucrat în continuare, iar acest lucru i-a dăunat. A pierdut pensia specială de care au parte foștii săi superiori de la Spitalul Gerota”, spune Mirela Nunweiler.

Dacă ar fi așteptat doar câteva luni, adică până în octombrie 2017, Murea ar fi beneficiat acum de o pensie specială lunară apropiată de 30.000 de lei. Deoarece și-a pierdut însă, de scurt timp, gradul de chestor, în urma retrogradării, pensia sa nu va depăși 5400 de lei lunar. Murea a fost retrogradat prin ordin al ministrului MAI, Carmen Dan, lucru relevat chiar în decizia de pensioare a respectivului, nr..ll/4222 din 31.07.2017. Asta deoarece la dosarul acestuia s-a deschis o sesizare către DNA, este vorba despre faptul că Murea a fost înaintat în grad ca Prâslea cel Voinic, în mai puțin de trei luni, iar spitalul la care a lucrat a sesizat acest lucru. La acestea se mai adaugă nerespectarea termenului de pensionare de către Murea, prin noua angajare la Spitalul Rovinari. Din octombrie, Murea va încasa pensia în cauză, plus salariul de la Spitalul Rovinari, care în lunile martie-mai 2017 se ridică la suma de 12.400 de lei. Managerul Spitalului Rovinari va putea acumula pensia cu salariul, astfel va putea avea un venit lunar de aproape 18.000 de lei.

Cotă parte pentru fiul minor!

Banii în cauză, va trebui însă să-i împartă cu fiul său minor, căruia nu i-a mai plătit pensia de întreținere, stabilită prin instanță în dosarul 5876 din 24 august 2004, din data de 15 august 2016. Datoria se ridică la 18.440 de lei, până în luna iunie, urmând a se calcula și până în luna curentă, august. Pentru lunile respective s-au mai adunat alți 5400 de lei.

Presa centrală a scris recent, episodic, despre relația tensionată a lui Murea cu cea care i-a dăruit un copil. Este vorba despre bucureșteanca Mirela Nunweiler care l-a născut, din relația ei cu dr Murea, cu 16 ani în urmă, pe Nicholas Andrei. Relația celor doi a luat sfârșit în anul 2000, fiica celebrului fotbalist Lică Nunweiler acuzându-l acum pe fostul concubin, fost ofițer superior al Ministerului de Interne, că nu își achită obligațiile față de minor. Mirela Nunweiler i-a făcut lui Murea o plângere penală și a apelat la executor pentru a obține drepturile financiare restante pentru fiul său minor.

Murea dă banii, dar eșalonat

În momentul în care a fost invitat la Parchet în dosarul penal de abandon familial și nepunere în aplicare a unei hotărâri judecătorești(ce a fost pusă în aplicare și executată timp de 14 ani de Spitalul Gerota), doctorul Murea a percutat. Acesta, după cum a și declarat pentru Gorjeanul, a trimis pe 26 mai, prin poștă, o declarație precum că ar încasa doar 4280 de lei lunar, iar minorului i-ar reveni doar 750 de lei. Acesta cerea eșalonarea debitului către fiul său, fapt neacceptat de Mirela Nunweiler. La două săptămâni după această notificare, Spitalul Rovinari declară, pe proprie răspundere, că Murea Adrian are un venit lunar de 4300 de lei și cere ca fiul să fie de acord să primească pensia doar pe luna iunie, în sumă de 750 de lei, fără ca unitatea să fie dispusă să achite pensia datorată, retroactiv. “Mi s-a cerut un cont unde copilul să încaseze banii respectivi. Expertul contabil a stabilit însă că la suma declarată în actul de notificare minorului îi revin 950 de lei lunar și nu 750. ANAF-ul contrazice însă spitalul și anunță că venitul lunjar al managerului depășește 12.000 de lei lunar, fapt care crește și pensia copilului. După ultimele calcule, dr. Murea datorează peste 23.000 de lei(inclusiv pe august) fiului său”, a spus femeia, hotărâtă să recupereze, prin instanță, banii respectivi.

Trebuie menționat că pensia copilului a fost oprită anul trecut, când în septembrie Murea se suspendă din activitate de la Spitalul Gerota din Capitală și se angajează la Rovinari. Aici, după ceva timp, Murea devine manager, în timp ce își prelungește suspendarea de la Gerota. Între timp, promovarea lui Murea la Gorj se află în Capitală, iar Mirela Nunweiler ia urma celui care s-a sustras la plată, făcându-i și o plângere penală în acest sens. “Mă constitui parte civilă cu suma reprezentând contravaloarea pensiei de întreținere datorată de numitul Murea Adrian minorului MUREA-NUNWEILER NICHOLAS ANDREI și neachitată la data soluționării acestei plângeri. Voi preciza cuantumul exact al sumei pe parcursul urmăririi penale”, se arată în documentul înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 1 București.

Două salariate ale Spitalului Rovinari, cu plângere penală

La dosarul penal înregistrat la Parchetul Judecătoriei sectorului 1 din capitală, cu nr.6867/p/2017 din 24.07.2017, s-a atașat și plângerea penală de fals și uz de fals în care intră trei persoane care ar fi participat la ascunderea, în mod voit, a veniturilor lunare ale managerului Murea. Este vorba despre dr.Adrian Murea, despre economista Elena Borugă și despre directorul financiar al unității medicale, Mihaela Olaru.

Contactat de Gorjeanul, la momentul izbucnirii conflictului, managerul Murea a recunoscut că are o problemă nerezolvată în legătură cu plata pensiei alimentare pentru fiul său minor, pe care a explicat că o va rezolva, acesta cerând atunci eșalonarea totală a sumei. Acesta și-a acuzat fosta concubină că îl terorizează, fapt contrazis de Mirela Nunweiler care susține că vrea respectate doar drepturile copilului, lăsat fără veniturile tatălui, deși studiază la o școală de elită care impune cheltuieli mari. De la momentul discuției, până în prezent, Adrian Murea nu a reușit să găsească soluția rezolvării amiabile a conflictului, între timp alegându-se cu o plângere penală pentru abandon de familie, fapt care îi pătează imaginea de manager al Spitalului Rovinari.

ANAMARIA STOICA