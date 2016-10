Narcis Răducan are un Ciocan în familie

Finul președintelui Pandurii Târgu-Jiu, pugilistul Cristian Ciocan (The Hammer), a câștigat, la finalul săptămânii trecute, titlul european WBO la categoria grea. Pugilistul a fost dus la altar de oficialul de la Pandurii, același care, cu o săptămâna înaintea meciului l-a botezat și pe fiul sportivului. Atât înainte cât și după meciul cu Teper, oficialul gorjenilor a ţinut să-şi încurajeze şi să-şi felicite finul.

Pugilistul Cristian Ciocan (The Hammer) a câştigat sâmbătă noapte titlul european WBO la categoria grea, după ce l-a învins la puncte pe germanul de origine turcă Erkan Teper, într-o gală ce a avut loc la Hamburg. Boxerul originar din Pechea, la fel ca şi Lucian Bute, a mai deţinut centura WBO în urmă cu trei ani. Ciocan a fost declarat câştigător după cele 12 runde, deciziile celor trei arbitri-judecători fiind 116-112 şi 117-112 pentru român şi 115-113 pentru Teper. Cristian Ciocan, în vârstă de 29 de ani, are în palmares 20 de victorii şi patru înfrângeri. El a mai boxat o dată în acest an, în luna martie, la Bucureşti, când s-a impus prin KO în faţa britanicului Michael Sprott. Înainte de englez, Ciocan îl doborâse şi pe Sherman Williams. La rândul său, Teper era neînvins de 16 meciuri la profesionişti, având 10 lupte câştigate prin KO.

Pe lista lui Teper sunt Michael Sprott, Johann Duhaupas, David Price sau Derric Rossy.Cu doar o săptămână înaintea duelului cu Erkan Teper, Ciocan a dat o fugă în România pentru a-şi boteza băieţelul, pe Filip Cristian. Evenimentul s-a desfășurat în locul de baştină al pugilistului, la Pechea, iar naşul a fost tot Narcis Răducan, fostul jucător de la Steaua şi Rapid, şi actualul preşedinte la Pandurii Târgu Jiu, acesta fiind și naşul de cununie al puglistului.

A.Stoica