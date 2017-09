Niciun accident în Gorj de Ziua Europeană fără persoane decedate în trafic

În cadrul proiectului Edward, susţinut de Comisia Europeană, s-a stabilit ca 21 septembrie să fie ziua europeană fără persoane decedate în accidente rutiere. Din fericire, joi nu a fost înregistrat niciun eveniment în trafic, pe raza judeţului Gorj.

„În condiţiile în care media zilnică la nivelul UE este de 70 morţi/zi, proiectul Edward este derulat pentru conștientizarea tuturor categoriilor de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile și consecințele la care se expun prin nerespectarea regulilor de circulație, în scopul adoptării de către aceştia a unor conduite responsabile atunci când se deplasează pe drumurile publice. Şoferii, în mod conştient sau inconştient, pun în pericol ceilalţi participanţi la trafic prin nerespectarea regulilor de circulaţie. Viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum, conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice, dar și neutilizarea centurii de siguranță constituie o parte din factorii generatori de accidente de circulație”, susţine Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Potrivit unui studiu, şi abaterile comise de bicicliști, motocicliști, căruțași și indisciplina pietonală au dus la producerea de evenimente negative. „Mulți dintre conducătorii de vehicule pe două roți și pietoni îşi riscă viaţa, alegând să ignore regulile sau căutând, pentru a scurta drumul, variante riscante. Poliţiştii rutieri gorjeni s-au alăturat demersului european şi au luat măsuri în vederea conştientizării participanţilor la trafic, asupra consecinţelor nerespectării legislaţiei şi atingerii scopului proiectului. Astfel, zilele trecute, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu polițiști rutieri din cadrul polițiilor municipale și orășenești au organizat şi desfăşurat acţiuni multiple pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră pe drumurile publice gorjene și depistarea participanților la trafic care nu respectă regulile în trafic”, a mai declarat Miruna Prejbeanu.

În urma acţiunilor organizate joi au fost aplicate 295 de sancțiuni, dintre care 88 pentru nerespectarea limitei legale de viteză, 56 pentru neportul centurii de siguranță de către șofer, cinci pentru neportul centurii de siguranță de către pasager, una pentru conducere sub influența alcoolului, nouă pentru nerespectarea regulilor de depășire. Totodată, au fost reținute 29 de permise de conducere și au fost retrase 10 certificate de înmatriculare.

În ceea ce privește siguranță pietonilor și bicicliștilor, ca participanți la trafic, polițiștii au organizat controale, ocazie cu care au aplicat 72 de avertismente scrise bicicliștilor depistați cu nereguli și 38 pietonilor, pentru abateri ușoare. Bicicliștilor le-au mai fost aplicate 24 de amenzi pentru nerespectarea obligativității de a purta vesta reflectorizantă, în condiții de vizibilitate redusă.

Pietonii au primit 73 de amenzi pentru traversare neregulamentară și 15 pentru deplasare neregulamentară pe carosabil.

Poliţiştii avertizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru identificarea conducătorilor auto care nu respectă normele legale privind circulația pe drumurile publice.

Pe lângă riscul producerii unui accident rutier, cei care conduc un autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice riscă şi închisoarea de la 1 la 5 ani, aceasta fiind sancţiunea prevăzută de lege pentru cei depistaţi în trafic cu o concentrație de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării permisul de conducere este reţinut fără drept de circulaţie.