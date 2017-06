Noul director al Școlii Gimnaziale Bolboși, reclamat de profesori că abuzează de funcție

Dumitru Laurențiu Șurcă, directorul Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Costescu” din Bolboși, numit în funcție de Inspectoratul Școlar Județean(IȘJ) Gorj, fără concurs, în luna ianuarie, este reclamat de câteva cadre didactice că manifestă un comportament abuziv față de dascălii din subordine. Directorul este acuzat că ar fi sancționat două cadre didactice fără să aibă o bază legală, că asistă apoi ilegal la orele celor pe care îi sancționează și nu numai, dar și că amenință dascălii că dacă nu se supun cerințelor lui vor ,,suporta consecințele,, fără a preciza despre ce consecințe este vorba. Mai multe reclamații au ajuns la IȘJ și la inspectorul de sector încă din martie, dar, măsurile împotriva directorului lipsesc cu desăvârșire!

Din 9 ianuarie până în mai 2017, noul director al școlii din Bolboși, numit fără concurs și asta pentru că nimeni nu își dorea funcția, fostul director fiind implicat anul trecut într-un scandal public cu o parte a personalului, a dovedit că nu este capabil să gestioneze, fără tensiuni, colectivul unităților de învățământ din subordine. Dumitru Șurcă, profesor de matematică, a reușit să socotească prost felul cum trebuie să lucreze cu subalternii, astfel că și-a pus în cap o parte a colectivului. Șocant este însă că, directorul de 32 de ani, a încercat să să impună în fața profesorilor cu sancțiuni abuzive și măsuri drastice care nu respectă legea. Pentru a vedea toată lumea că el este director, Șurcă a publicat pe site-ul școlii că i-a sancționat pe doi profesori, ca la o săptămână după ce a realizat că și-a dat cu stângu-n dreptu să își retragă sancțiunile. Scuzele de rigoare nu se mai regăsesc însă pe site-ul unității de învățământ și nici numele celor care se fac vinovați de această măsură incorectă.

Drepturi cu porția! Directorul reinterpretează legi!

Camelia Fețanu, învățător la Școala Ohaba Jiu, este primul cadru didactic care a început să aibă probleme, din senin, cu noul director. Femeia și-a cerut în martie, în cadrul unei ședințe, dreptul de navetă, aceasta venind de la Mătăsari, localitatea de domiciliu, la Ohaba Jiu, dar a fost atenționată să tacă, în fața întregului personal al școlii, de către director. Femeia povestește că și-a cerut dreptul de navetă la o ședință cu tot personalul instituției ,dar a fost atenționată să tacă și i s-a spus de către director că este ,,incoerentă,, atunci când a explicat că în cazul ei nu se respectă litera legii. La trei zile după acest mic incident, învățătoarea se trezește cu o sancțiune cu avertisment scris, pe Codul Muncii, pentru că a avut curajul să-și ceară un drept de care uzează toți profesorii navetiști. Cadrul didactic a contestat sancțiunea la IȘJ și a atacat-o și în instanță. După o ceartă cu directorul, femeia susținându-și cauza, cu martori, aceasta a ajuns la spital. Replica directorului a rămas însă memorabilă, aceasta spunând, potrivit profesorilor care au participat la schimbul de replici din cei doi, următoarele -,,Eu comand! Vei suporta consecințele!,,.

,,Eu nu înțeleg de ce am fost sancționată, am discutat despre un drept al meu în acea ședință, am ridicat tonul, deoarece nu eram băgată în seamă nici eu și nici colega mea și toată lumea a văzut că dânsul ne-a ignorat. Am consemnat apoi, personal, în procesul verbal al ședinței că nu am fost ascultate, deși era trecut în ordinea de zi că, la finalul acesteia, vor fi discuții care nu au avut însă loc. Am fost afișate pe site-ul școlii cu avertisment scris, apoi la o săptămână directorul să revoce hotărârea. Am contestat însă avertismentul la instanță’’ a declarat, de pe patul de spital, Camelia Fețanu.

Shhht! Directorul meditează..

,,Directorul, de câte ori i-am explicat că am dreptul de navetă, mi-a spus, de fiecare dată, că doar el are dreptate. A avut grijă, de asemenea, să mă someze verbal să tac și să îmi spună că voi suporta consecințe. Totul vine de la o persoană care nici măcar nu a dat un concurs pe post, respectivul fiind numit printr-un concurs de împrejurări’’ a mai spus Fețanu, pregătită să-l reclame pe director că face meditații cu elevii fără să declară acest lucru la Finanțe.

Pus în fața celor precizate de Fețanu, directorul școlii dă înapoi. Acesta a explicat pentru Gorjeanul că a trebuit să o sancționeze pe subalterna sa, deoarece a fost agresivă în exprimarea la adresa sa din ședința respectivă. Mai mult, directorul susține că și-a retras sancțiunea, deoarece într-o discuție cu Consiliul de Administrație, a realizat că măsura nu a fost una procedurală. ,,Am sancționat acest cadru didactic, deoarece a avut o intervenție agresivă în acea ședință discutând de decontarea dreptului de navetă deși ea locuiește în comună și pentru că a completat, deși nu avea voie asta, în procesul verbal al ședinței. O săptămână mai târziu am retras sancțiunea’’ a declarat Șurcă, neputând să explice cine se face, de fapt, vinovat pentru sancțiunea dată și apoi anulată.

Directorul nu spune nimic despre faptul că secretarul de ședință nu a consemnat discuțiile, enervându-se în timpul ședinței și aruncându-și pixul, mai relatează reclamantele.

Martorul incomod, asistat

Mihaela Cîrstenoiu este următoarea salariată care ajunge să aibă probleme cu noul director. Asta deoarece femeia a asistat la cearta cu colega ei și va fi martor în procesul deschis de aceasta împotriva directorului școlii. Profesoara a fost atenționată că luni va fi asistată la orele de educație tehnologică de către directorul, profesor de matematică. Inspecția este ilegală, susține profesoara care explică faptul că directorul vrea să-i dea, astfel, doar ,,o lecție’’. Măsura este ilegală, deoarece cadrul didactic predă 14 ore de educație fizică și doar 4 de educație tehnologică, date în completare. Cadrul a avut, vinerea trecută, și inspecție de grad, iar directorul nu a dorit să participe la aceasta, dar a cerut acum brusc o inspecție pentru luni.

,,Am fost anunțată vineri, printr-un mesaj telefonic, că luni, voi fi asistată la clasa a VIII-a, de domnul director. I-am transmis că nu am sport la acea clasă, eu trebuind să fiu asistată la sport dacă își dorește asta și nu la disciplina unde am doar patru ore. Știu că face asta deoarece eu sunt martorul cheie al colegelor mele, în procesul pe 8 iunie, a și primit citația, și s-a gândit probabil că mă poate intimida, iar la instanță mi-aș putea schimba declarația. Spun de acum că voi declara ceea ce am văzut și auzit, iar lucrurile nu sunt în favoarea domnului director. Dânsul mi-a jignit colegele, uneia i-a spus că nu este coerentă, a explicat că el comandă, el începe, el termină iar noi colectivul trebuie doar să executăm’’ a explicat Mihaela Cîrstenoiu.

,,Am sunat vineri la IȘJ Gorj și i-am spus inspectorului de sector, domnului Neofit, de inspecția pe care vrea să mi-o facă domnul director. Am reclamat inspectorului și faptul că domnul director m-a amenințat cu calificativul pe care ar urma să-l primesc de la dânsul. Aștept să se ia măsurile care mi s-au promis’’, a completat cadrul didactic.

Directorul a încercat să explice că nu are nimic nici cu această subalternă și că aceste inspecții sunt corecte. În final, directorul și-a abandonat inspecția, menționând că, luni, nu va mai ,,vizita’’ nicio clasă. Demn de remarcat este faptul că directorul a stabilit ,,asistența,, luni, după ce, vineri, elevii de clasa a VIII-A l-au invitat, la sfârșitul săptămânii, pe acesta la balul lor de terminare a școlii gimnaziale. ,,M-au invitat, ce contează că ei plătesc. Luni, eu asist profesorul, nu pe ei’’ a explicat, inițial, directorul, dând de înțeles că nu îi pasă de faptul că elevii vor reveni la școală, nepregătiți de inspecție, după banchet.

Naveta, la instanță

Probleme similare mai au cu directorul și învățătoarea Nicoleta Scurtu, care trage și acum ponoasele pentru scandalul trecut cu elevii de clasa zero, care au fost obligați de fosta conducere să stea în bănci așezați pe buturi. Cadrul didactic respectiv care are toate gradele didactice, studii superioare și master, a fost sancționată abuziv de același director, tot legat de discuțiile cu plata navetei. Trebuie menționat faptul că directorul, dar și CA-ul școlii și-au permis să reinterpreteze legea care stabilește clar că dascălii care fac naveta de la domiciliul, la școală, în altă localitate decât cea de reședință sau domiciliu, trebuie să li se deconteze drumul. La Bolboși, acest drept se dă după voia directorului și al CA-ului, numit fără vot secret cum stabilește legea, asta deși una dintre învățătoare are domiciliul, în buletin, la Mătăsari, iar cealaltă la Turceni. Pe motiv că femeile au rude la Bolboși, directorul școlii a considerat că respectivele nu sunt navetiste.

Demisia directorului abuziv

Sunt și numeroase alte cadre didactice se tem însă să își susțină public cauza împotriva lui Șurcă fiindu-le frică de faptul că acesta va rămâne pe funcție, cel puțin până în septembrie, și le va face și lor probleme. Deși am mai discutat și cu alți salariați din școală aceștia ne-au cerut astfel să nu le divulgăm numele în materialul acesta. Profesorii se tem, pe bună dreptate, pentru că Inspectoratul Școlar a ignorat telefoanele lor, reclamațiile în scris, și tot ce au solicitat ei instituției, niciun inspector neverificând, în teren, problemele de la Bolboși. Dascălii respectivi, dar și cadrele deja menționate cer însă schimbarea de urgență a directorului, pe motiv că acesta habar nu are de metodologie, că sancționează fără motiv cadre didactice, că întrunește CA-ul incomplet și semnează procesele verbale pe la barul comunei, că nu știe să relaționeze cu personalul, dar mai ales, și pentru că acesta are probleme grave de comunicare. Directorul mai este acuzat că își ține ștampila școlii acasă, părinții elevilor așteaptă zile întregi după adeverințe, în lipsa acestei ștampile. Directorul neagă însă aceste acuze care i se aduc și susține că își va da demisia doar dacă aceasta îi este cerută și de alte cadre didactice, în afara celor trei cu care are probleme. ,,Dacă demisa este cerută doar de cele trei, nu renunț la funcție. Îmi dau demisia dacă o cer și alții din școală. Apoi, situația este cunoscută de domnul inspector general și nu s-au luat măsuri împotriva mea. Aceste cadre didactice i-au făcut reclamații și fostei directoare. Nu este adevărat că țin ștampila acasă și nici că semnez procesele verbale la bar’’, a mai spus directorul unității din Bolboși, fără a mai menționa și faptul că urmare a acelor reclamații, acesta a ajuns în postul de conducere al fostului director Floarea Neghină, acum lider de sindicat al școlii.

Anamaria Stoica

De altfel, din motive lesne de înțeles, abuzul directorului Șurcă nu a creat nicio reacție din partea liderei de sindicat, Florea Neghină, deși cadrele reclamante fac parte din structura sindicală condusă de fosta directoare. Așteptăm, totuși, o verificare la fața locului a IȘJ Gorj, deoarece pe rolul instanței există, în continuare, un litigiu cu școala, sancțiunea a fost abuzivă fiind retrasă de director, iar reclamațiile făcute în martie IȘJ Gorj nu au primit încă un răspuns. De altfel, reclamantele cer la instanță ca nu numai directorul să răspundă pentru cele întâmplate, ci și CA-ul școlii, orcicum numit de către acesta abuziv.