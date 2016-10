Noul șef al Poliției Gorj vrea ”schimbare”

Șeful Inspectoratului de Poliție al județului Gorj a făcut, ieri, primele declarații. Cristian Muscălescu a fost împuternicit, vineri, să conducă instituția, în locul lui Marius Dascălu, care a ieșit la pensie. Acesta susține că își dorește o schimbare. ”Pentru mine este o onoare să vin să lucrez în funcția pe care am primit-o și pot să vă spun doar că vă asigur de o corectă aplicare a legii în județ, de o imparțialitate totală și, în mod cert, îmi doresc să se vadă o schimbare la nivelul întregului județ. Întotdeauna, la orice moment de genul acesta, urmează o schimbare, indiferent de genul ei, eu zic că schimbarea trebuie să fie în bine și când spun în bine nu mă refer la a înlocui ceva care nu a fost bun, că nu am de unde să cunosc lucrul acesta, ci la a adăuga un plus de valoare în ceea ce avem de făcut mai departe”, a declarat noul șef al IPJ Gorj.

Prin ordinul ministrului Afacerilor Interne, comisarul-șef de poliție Ion Cristian Muscălescu a fost împuternicit să exercite această funcție, cu caracter temporar. Acesta primește ajutorul adjuncților săi Daniel Fețanu și Ion Frățilescu, cel care a revenit săptămâna trecută la Gorj, după detașarea de la Mehedinți.

Înainte de a veni la Târgu-Jiu, noul șef al IPJ Gorj a condus Secţia Regională de Poliţie Transporturi Timişoara, unde încasa peste 48.000 de lei pe an. Conform declarației de avere, din 2016, acesta deține un teren și o casă de locuit la Mogoșoaia, locuința de 260 de metri pătrați fiind cumpărată în 2008, două autoturisme fabricate în 2002.

Acesta a condus și Poliția Transporturi București.

Loredana Fîciu