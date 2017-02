O lecţie de viaţă, din Centrul Maternal – Maria Răscol studiază Farmacia, cântă dumnezeieşte şi este o mămică model

De cele mai multe ori, viaţa bate filmul. Povestea Mariei Răscol chiar seamănă cu un scenariu de film. Tânăra mămica este găzduită la Centrul Maternal din Târgu-Jiu, împreună cu fiica ei în vârstă de un an. Cu toate acestea, Maria nu se lasă învinsă de greutăţile vieţii, ci luptă din răsputeri pentru a-i oferi fiicei sale un viitor bun. Ea este studentă în primul an la Farmacie, fiind admisă la buget. Mai mult decât atât, Maria are o voce ce-i permite să cânte dumnezeieşte.

Despre Maria Răscol am aflat de la Ramona Săulescu, coordonator personal de specialitate la Centrul Maternal din Târgu-Jiu şi asistent social în cadrul unităţii. Tot de la ea am aflat că tânăra este o mămică model, care face tot ce îi stă în putinţă pentru a-i oferi fiicei sale o viaţă frumoasă şi lipsită de griji. „Maria a ajuns în acest centru maternal după o hotărâre prealabilă de a-şi da fetiţa în asistenţă maternală. În ultimul moment s-a răzgândit şi a refuzat să îşi mai menţină această decizie şi atunci ca să o putem ajuta în continuare, dat fiind faptul că ea era studentă în Târgu-Jiu şi era găzduită la centrul de la Novaci, distanţa fiind destul de mare, am decis să o ajutăm să nu lipsească foarte mult de lângă copil, găzduind-o în Centrul Maternal de la Târgu-Jiu. Adaptarea ei aici a fost foarte uşoară, dat fiind faptul că venea, totuşi, dintr-un centru similar. Este o mamă docilă, fiind direct interesată mai mult de binele copilului decât de alte preocupări. Comportamentul ei este ireproşabil şi se vede clar că priorităţile ei sunt copilul şi şcoala. Sprijinul nostru pentru ea este necondiţionat şi nu se va pune problema să renunţe la şcoală. Maria este o persoană cu foarte mult bun simţ, un om la locul lui. A meritat din plin efortul nostru de a-i găsi un loc aici şi de a-i oferi tot sprijinul de care beneficiază”, spune Ramona Săulescu, asistent social.

Maria nu este doar o mamă model şi o studentă conştiincioasă, ci şi o talentată interpretă de muzică populară. „Stând de vorbă cu ea, a spus că a urmat cursurile Şcolii Populare de Artă şi că a câştigat şi premii la concursuri importante. La serbarea de Crăciun pe care am pregătit-o la centru, am constatat că este chiar foarte talentată, toţi cei prezenţi fiind impresionaţi de talentul ei”, precizează Ramona Săulescu.

Viaţa bate filmul…

Pe 6 martie, Maria Răscol împlineşte 27 de ani. Până la această vârstă ea deja a trecut prin experienţe de viaţă în faţa cărora mulţi ar fi cedat. Povestea Mariei este o adevărată lecţie pentru toţi cei care se dau bătuţi în faţa primului obstacol întâlnit în cale. Ea este un exemplu de determinare şi ambiţie, de luptă cu destinul. „Am ajuns aici întâmplător. Sunt din comuna Licurici, sat Negreni. Provin dintr-o familie foarte modestă, părinţii trăind din ajutorul social. Am un frate care lucrează în MApN şi o surioară de 12 ani. M-am căsătorit la vârsta de 22 de ani; pe atunci eram studentă la Inginerie în anul III, la fără taxă. Fostul soţ nu m-a mai lăsat să merg la facultate, din gelozie. În paralel, cântam. Am absolvit Liceul de Muzică în 2009. În momentul în care m-am căsătorit, el mi-a promis că o să mă lase să cânt, dar s-a răzgândit. El nu şi-a dorit copilul. Am divorţat când eram însărcinată în 8 luni. După divorţ am fost nevoită să plec în Anglia, pentru că eu am avut o firmă şi am luat o amendă tot din cauza fostului soţ, pentru că nu a fost de acord să schimbăm numele meu în actele firmei, după căsătorie, fapt pentru care am fost amendată cu 3800 de lei. Nu am avut cum să fac rost de bani, astfel că am plecat în Anglia, la un verişor care are un cabinet dentar acolo; el m-a ajutat să plătesc amenda. Am decis să şi nasc acolo. Am fost nevoită să revin în ţară pentru a nu-mi fi luată fetiţa de lângă mine. Nu am ezitat nicio clipă şi m-am urcat în primul avion şi am venit în România. Nu m-a așteptat nimeni; aveam bagaje, eram cu fetiţa în braţe. Era frig, era începutul lunii februarie. Am avut noroc că în avion am întâlnit două fete, una dintre ele oferindu-se să mă ducă unde vreau eu. Dar nu aveam unde să mă duc. Aşa că am zis să mă ducă la spital. Am stat 10 zile în spital la Craiova. La externare, pentru că nu aveam unde să merg, a fost anunţată asistenţa socială din Gorj. Aşa am ajuns la centrul de la Novaci. (…) În toamnă am aflat că s-a înfiinţat facultatea de Farmacie la Târgu-Jiu; m-am înscris la „Învăţământul primar şi preşcolar” şi la „Farmacie”. Am intrat la ambele la fără taxă, dar am fost nevoită să optez pentru una singură şi am ales Farmacia”, mărturiseşte Maria Răscol.

Chiar dacă nu îi este deloc uşor să fie şi mamă singură şi o studentă cu rezultate bune, Maria nu se dă bătută şi îşi urmeazi visul, după cum ne-a confirmat chiar ea: „visul meu este să cânt. Am întrerupt cântatul pentru o perioadă, dar aş vrea să continui să cânt. În primul rând, vreau să termin facultatea. Prima prioritate este copilul, dar vreau să termin facultatea, să pot să am un serviciu curat, stabil şi frumos. Îmi doresc să merg şi cu muzica mai departe. Până acum am avut numai promisiuni deşarte, mulţi au zis că vor să mă ajute, dar nu s-a întâmplat aşa”.

Atât conducerea Centrului Maternal din Târgu-Jiu, cât şi personalul unităţii, precum şi mămicile găzduite aici, o apreciază pe Maria Răscol şi o încurajează să meargă mai departe şi să nu renunţe la planurile ei de viitor. Micuţa Sofia este motivul pentru care Maria şi-a păstrat optimismul şi pentru care este dispusă să facă orice sacrificiu, pentru ca aceasta să crească frumos şi bine şi să aibă o viaţă fericită. Maria Răscol este o mamă model şi reprezintă o adevărată lecţie de viaţă pentru toţi tinerii şi nu numai.

Minodora Sucea