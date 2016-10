O nouă amânare în procesul dintre Primăria Bîlteni şi Prefectura Gorj

Săptămâna trecută, la Tribunalul Gorj s-a judecat cel de-al doilea termen al procesului dintre Prefectura Gorj şi Consiliul Local Bîlteni, acţiune intentată pentru anularea unei hotărâri prin care salariaţii Primăriei Bîlteni s-au ales la finele lunii aprilie 2016 cu prime generoase.

Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj a atacat în instanţă o hotărâre de Consiliu Local emisă de consilierii comunei Bîlteni prin care cu ocazia Sărbătorilor Pascale din acest an s-au acordat prime salariaţilor Primăriei Bîlteni. Dosarul de anulare a actului administrativ în Contencios-Administrativ a fost pus pe rolul Tribunalului Gorj la data de 2 iunie. După cea de-a doua înfăţişare ce a avut loc săptămâna trecută, mai precis pe 25 octombrie, magistraţii Tribunalului Gorj au acordat un nou termen de judecată. Prima întâlnire dintre părţi în faţa instanţei a fost pe 27 septembrie, iar cel de-al treilea termen de judecată a fost stabilit pentru 22 noiembrie, de la ora 09.00.

“Şi de această dată, la înfăţişarea din 25 octombrie din acest proces, instanţa a dat o amânare pentru ziua de 22 noiembrie. Amânarea a fost dată de către judecători pe motiv că cei de la Primăria Bîlteni nu au trimis la instanţă actele care au stat la baza emiterii acelei hotărâri de Consiliu Local pe care noi am atacat-o la Tribunalul Gorj. Instanţa solicitase Primăriei Bîlteni actele aferente, însă aceştia nu le-au prezentat”, a declarat Corina Belteu, purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj.

Dacă actul atacat de prefectul judeţului va fi considerat ilegal de către magistraţii Tribunalului Gorj, salariaţii Primăriei Bîlteni vor restitui sumele încasate drept prime de Paşte. Este vorba de o sumă totală de 52.500 de lei, aprobată de către Consiliul Local Bîlteni, bani care au ajuns practic pe mesele de Paşte ale celor 25 de angajaţi ai Primăriei Bîlteni şi a altor 15 salariaţi de la Serviciul Public de Gospodărire Comunală Locală Bîlteni, sub formă de alimente. Prin hotărârea aprobată în aprilie de Consiliul Local Bîlteni, cu doar un singur vot “împotrivă”, salariaţii primăriei au primit bonusuri de câte 1.500 de lei fiecare, iar cei de la Serviciul Public câte 1.000 de lei/angajat.

Izabella Molnar