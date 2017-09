O nouă donație de paturi și mobilier pentru Spitalul Județean din Târgu-Jiu

Reprezentanții Asociaţiei Kliniken Helfen din Germania au sosit vineri, din nou, la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. Aceştia au făcut o nouă donaţie de paturi pentru unitatea spitalicească.

Intermediarul acţiunii este Cristi Tudor, cel care a făcut posibile şi donaţiile anterioare ale Asociaţiei către unitatea spitalicească de la Târgu-Jiu. De această dată, un tir încărcat cu paturi și alte piese de mobilier a ajuns din Germania la Târgu-Jiu în cursul zilei de vineri, 15 septembrie. Este al cincilea an consecutiv când nemții poposesc la Târgu-Jiu pentru a aduce daruri pentru copii, dar și mobilier pentru unitatea medicală. Mobilierul va fi folosit pentru dotarea a două secții din cadrul spitalului.

”Este al cincilea an când reprezentanții Asociației Kliniken Helfen vin la Târgu-Jiu cu paturi și mobilier pentru Spitalul Județean de Urgență. Astăzi (n.r. vineri), au adus multe paturi pentru secția de Pediatrie foarte multe și o altă serie pentru secția de Psihiatrie care, de altfel, a fost renovată de niște băieți din Târgu-Jiu care nu vor să li se facă publice numele. Aceștia au renovat trei saloane de la Psihiatrie cu absolut tot, s-au vopsit, s-au montat aparate de aer condiționat, s-a pus pe jos linoleum special, s-au adus televizoare noi, s-au reamenajat băile, iar sistemul electric a fost refăcut. Mulțumim, cu ghilimele de rigoare, conducătorilor noștri bravi care fac posibil acest ajutor. Din păcate, ei nu investesc în nimic și așa ajungem să vină alții să ne facă. Până acum am adus numai astfel de donații la Spitalul Județean, iar conducerea unității a hotărât de fiecare dată cum să le distribuie. Am dus acum ceva vreme și la Novaci câteva piese de mobilier. De asemenea, doar cu sprijinul meu am făcut niște investiții și pentru unitatea spitalicească de la Turceni. Sunt sigur că cei de la Kliniken Helfen vor reveni și la anul, precum și în această iarnă cu cadouri pentru copiii internați în cadrul Spitalului Județean. Este de precizat faptul că doar Spitalul din Târgu-Jiu este proiectul Asociației, ce vor să-l ducă la final, ei nemergând cu astfel de donații și în altă parte în țară”, a declarat Cristi Tudor, inițiatorul și intermediarul proiectului derulat în parteneriat cu Asociația Kliniken Helfen.

Toate obiectele pe care le-a primit Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu din partea nemților sunt în stare foarte bună.

Izabella Molnar