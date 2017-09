O nouă încercare de vânzare la un preţ diminuat a bunurilor COMBGORJ, scoase la licitaţie de ANAF

Pusă pe butuci, societatea COMBGORJ este, din nou, în atenţia finanţiştilor gorjeni! După ce luna trecută, mai multe bunuri ale societăţii din Târgu-Jiu au fost scoase la licitaţie pentru creanţele neachitate către debitori, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj are programată o nouă licitaţie de vânzare a aceloraşi bunuri, însă la un preţ diminuat decât la procedura din iulie.

Dacă acum câţiva ani, acţiunile SC COMBGORJ SA din Târgu-Jiu, producătorul de hrană pentru animale de fermă, înregistrau creşteri importante pe piaţa bursieră, iată că acum societatea s-a ales cu datorii importante către terţi, creanţe ce nu au fost achitate până în prezent, astfel că Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice din cadrul AJFP Gorj va organiza mâine, 23 august, o nouă licitaţie, aflată la cea de-a doua strigare, în vederea vânzării mai multor bunuri ce aparţin societăţii din Târgu-Jiu. Licitaţia este programată pentru ora 11.00 şi se va ţine la sediul AJFP Gorj, din strada Siret, municipiul Târgu-Jiu. Faţă de procedura din luna iulie, acum preţurile bunurilor scoase la mezat sunt diminuate, deoarece nu au existat doritori care să le achiziţioneze la prima licitaţie.

Astfel, bunurile ce vor fi scoase la vânzare în cadrul licitaţiei de mâine şi noile preţuri ale acestora sunt următoarele: curăţător cereale – 22.823 lei; încărcător frontal – 21.135 lei; maşină de ambalat în pungi – 18.645 lei; autoutilitară Ford Transit, an fabricaţie 2007 – 16.800 lei; autoutilitară Dacia Logan Furgon, an fabricaţie 2008 – 9.425 lei; autoutilitară Dacia Doubl cabine, an fabricaţie 2005 – 4.635 lei; încărcător frontal – 20.730 lei; şopron depozit cereale în suprafaţă de 1.055 mp situat în Târgu-Jiu – 152.513 lei; şopron depozit cereale în suprafaţă de 1.439 mp situat în Târgu-Jiu – 208.025 lei; şopron depozit cereale în suprafaţă de 1.003 mp situat în Târgu-Jiu – 144.996 lei; cabină cântar basculă în suprafaţă de 134 mp, situată în Târgu-Jiu – 12.656 lei; platformă betonată în suprafaţă de 6.868 mp situată în Târgu-Jiu – 154.530 lei; teren aferent proprietăţii în suprafaţă de 10.500 mp, situat în Târgu-Jiu – 236.250 lei; construcţie hală pui în suprafaţă de 595 mp, situată în comuna Dăneşti – 9.186 lei; construcţie hală pui în suprafaţă de 677 mp, situată în Dăneşti – 10.454 lei; construcţie hală pui în suprafaţă de 760 mp, situată în Dăneşti – 11.746 lei; clădire filtru sanitar în suprafaţă de 51 mp, situată în Dăneşti – 1.530 lei; teren aferent proprietăţii în suprafaţă de 9.113 mp, situat în Dăneşti – 27.339 lei; construcţie hală pui în suprafaţă de 799 mp, situată în comuna Scoarţa – 14.256 lei; construcţie hală pui în suprafaţă de 831 mp, situată în Scoarţa – 14.839 lei; construcţie hală pui în suprafaţă de 635 mp, situată în Scoarţa – 9.818 lei; teren aferent proprietăţii în suprafaţă de 10.387 mp, situat în localitatea Scoarţa – 31.161 lei.

“Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îi reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop, documentaţia pentru înscriere se depune cu o zi înaintea datei de licitaţie”, se arată în anunţul emis în acest sens de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj.

Izabella Molnar