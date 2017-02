O poliţistă din Târgu-Jiu scrie poezii de dragoste: “Am surprins-o pe IUBIRE jonglând cu petale de sentimente roz”

Gina Gioancă, agent principal în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, are un talent ţinut ascuns până acum. Prin poeziile sale, poliţista demonstrează că nu toţi oamenii legii sunt lipsiţi de sensibilitate. Atunci când nu îmbracă uniforma, tânăra scrie versuri, pasiune pe care a descoperit-o încă din adolescenţă. „Colegii mei nu ştiu despre acest hobby. Doar câţiva, cei apropiaţi mie, cunosc această pasiune a mea. Întrucât oamenii gândesc, simt şi înţeleg diferit, am preferat să nu-mi expun această latură artistică, pentru ca temele abordate să nu fie percepute greşit”, susţine Gina Gioancă. Tânăra a publicat, la sfârşitul anului 2002, poezii în ziarul ,,Timpul” şi în revistele ,,Studium” şi ,,Cimentistul” . De asemenea, în anul 2004, a publicat în revista ,,Minerva” din Câmpina, iar un an mai târziu a participat la concursul cultural-artistic şi de creaţie, organizat în cadrul Şcolii de Poliţie ,,Vasile Lascăr” Câmpina, obţinând locul al II-lea. Poliţista scrie şi poezii de dragoste. „S-a îndrăgostit iubirea” este doar una dintre ele:

„Am surprins-o pe IUBIRE

jonglând cu petale

de sentimente roz.

Am văzut-o făcând tumbe

pe albul

unui gând de dor.

M-a orbit cu soarele

fericirii ce-i dansa pe buze,

În stânga ei, era AMOR…”.

La IPJ Gorj, Gina Gioancă lucrează din anul 2005, iar în prezent desfăşoară activităţi specifice relaţiilor cu publicul, la Serviciul Cabinet.

Ochii tăi

„Din ochii tăi culeg zi de zi, viaţă.

Cu ochii tăi hrănesc atâtea guri!

În ochii tăi găsesc mereu povaţă,

clădind în ei un munte din frânturi…

Din ochii tăi mi-a răsărit întâia iarbă!

Tot ochii tăi ne-au învelit pe amândoi.

Când ochii tăi m-au nins cu frunze moarte,

eu le-am cules, le-am înverzit

cu ochii tăi… „.

Tânăra de 31 de ani s-a născut în municipiul Târgu-Jiu şi a copilărit în oraşul lui Brâncuşi. Deşi în perioada liceului era apreciată pentru talentul său literar, la îndemnul fratelui său, a ales să urmeze Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din Câmpina, pe care a absolvit-o în decembrie 2005. „Fratele meu mi-a dat ideea de a urma Şcoala de Poliţie. I s-a părut o meserie potrivită pentru mine. Deşi până atunci nu luasem în calcul această opţiune, atunci când a rostit cuvântul «Poliţie», am simţit că asta trebuie să fac. A fost ca o revelaţie”, povesteşte Gina Gioancă.

NE-A SURÂS TIMPUL

Mi-ai azvârlit în ochi

săgeata privirii tale,

iar cuvintele

ţi-au fugit de pe buze.

N-am apucat

să mă bucur de ele,

căci încă nu existau…

Parcă şi timpul se oprise

din goana lui nebună,

privind la noi,

cu un surâs…

Tu şi eu, de mână

„Ţi-am savurat prezenţa plină de culori.

Şi-am reuşit să dobândim un împreună

pe care-l regăsim de-atâtea ori,

doar tu şi eu, doar eu şi tu, de mână!

Când plouă cu gânduri peste noi,

şi-amărăciuni când vin ca o furtună,

ne-nseninăm privindu-ne în ochi,

când tu mă iei, când eu te iau de mână…”.

Loredana Fîciu