O sută de parohii din Protoieria Târgu-Cărbunești, datoare un an pentru cel mai scump sediu din Mitropolia Olteniei

Protoieria Târgu-Cărbunești și-a achiziționat recent o clădire în oraș, cu terenul aferent, în care și-a ridicat un nou sediu, considerat drept cel mai frumos din Mitropolia Olteniei. Imobilul, care se întinde pe 248 de mp, pe un teren de 2000 de mp, a costat instituția 3,6 miliarde de lei vechi. Actele s-au semnat cu o săptămână în urmă, protoieria fiind nevoită să se împrumute 1,5 miliarde de lei vechi pentru a plăti suma cerută de vânzător. Achiziția acestei proprietăți a făcut însă valuri în rândul celor aproape 100 de parohii, a celor 111 filii și a mănăstirilor aflate în subordinea Protoieriei, pentru că acestea au fost obligate să plătească, în tranșe, costul noului sediu al protoieriei, dar și modernizarea lui. Încă un an, protoieriile și filiile în cauză, plus șapte mănăstiri, sunt datoare pentru cel mai tare sediu de protoierie din Mitropolia Olteniei.

Consiliul de Administrație al Protoieriei Târgu-Cărbunești a decis în luna mai a acestui an să schimbe sediul instituției cu unul nou și modern. Cum pe aceeași stradă cu sediul Protoieriei, aflat în mijlocul cimitirului, se afla o casă de vânzare, s-a decis să se cumpere imobilul respectiv cu terenul aferent, chiar dacă proprietarul, de loc din Țicleni, solicita pe casă 3,6 miliarde de lei vechi. CA-ul Protoieriei decide însă să achiziționeze totuși sediul, deoarece spațiul în care își desfășura activitatea devenise impropriu pentru activitatea zilnică. Asta cu atât mai mult cu cât, Protoieria Târgu-Cărbunești are în subordine 97 de parohii și șapte mănăstiri. Se decide, de asemenea, ca banii necesari cumpărării proprietății să fie adunați de la aceste parohii și mănăstiri, eșalonat, în decurs de peste un an de zile.

Măsura nu este una care să bucure peste poate conducătorii acestor parohii, care susțin că spațiul nou nu ar fi fost chiar o necesitate. Nu de aceeași părere se arată însă protopopul Iulian Mărgineanu. “Am scos protoieria din cimitir. Acolo nu era nici măcar o toaletă. Noul sediu era mai mult decât necesar și pot spune, fără lipsă de modestie, că Protoieria Târgu-Cărbunești are cel mai frumos sediu din toată Mitropolia Olteniei”, a declarat protopopul de Cărbunești.

Investiție imobiliară

De altfel, Mărgineanu nu se arată afectat deloc de nemulțumirile unora dintre cei care trebuie să plătească pentru noul sediu, un an de acum înainte. Protopopul nu se teme nici măcar de eventuale declarații la poliție pentru investiția făcută, chiar dacă bunul imobil este al Mitropoliei Olteniei. “Am dat declarații și pentru fostul sediu, nu m-ar mira să dau și pentru actualul, deoarece au fost unii care au vociferat că o parte din banii respectivi mi i-aș fi însușit eu. Nu mă tem de declarații, sunt foarte transparent, deoarece nu am făcut nimic ilegal. Dimpotrivă, mă laud cu noul sediu, în care am mai investit aproape două miliarde de lei vechi”, a declarat, senin, protopopul Mărgineanu.

Acesta susține că dacă ar fi să vândă numai terenul achiziționat pentru sediul protoieriei ar găsi cumpărător rapid și asta pentru suma de 1,6 miliarde de lei vechi.

Deocamdată, sediul nu are căldură

Protopopul susține că sediul, care este dotat cu sală de ședință, spațiu pentru lumânări și toaletă, are momentan doar curent electric, dar nu are deocamdată căldură. Reabilitarea și modernizarea spațiului nu s-au terminat însă, urmează ca acesta să fie completat și cu un spațiu pentru rugăciune.

În ceea ce privește banii folosiți pentru investiții, aceștia nu au fost încă în totalitate colectați de la parohii, urmează ca în decurs de un an de zile, banii aferenți achiziționării proprietății și a modernizării ei să ajungă în contul protoieriei.

Anamaria Stoica