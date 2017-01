Ocolul Silvic Târgu-Jiu face pază gratuită pentru proprietățile funciare sub 30 de hectare

Primăriile au fost informate, pe 5 ianuarie, de către Prefectura Gorj că proprietarii de păduri din județ, care dețin terenuri forestiere sub 30 de hectare și care nu desfășoară activități economice pe acestea, nu vor mai plăti, de anul acesta, paza acestor proprietăți. Pentru a beneficia de acest drept, deținătorii terenurilor forestiere trebuie să depună însă la primăriile de care aparțin cereri și documente edificatoare în acest sens. La Primăria Scoarța s-au depus deja câteva astfel de solicitări, localnicii fiind bucuroși că vor scăpa de taxa de pază în valoare de 84 de lei pe fiecare hectar deținut. Beneficiarii din Scoarța a HG nr.864 din 16 noiembrie 2016 mai achitau Ocolului Silvic Târgu-Jiu și câte 10 lei pe fiecare metru cub de lemn marcat.

Reprezentanții Ocolului Silvic Târgu-Jiu au ajutat deja comunitățile cu sfaturi legate de beneficierea pazei gratuite, conform HG NR. 864/2016. Proprietarii de păduri care aparțin de acest ocol au depus astfel primele cereri care îi scapă de costul pazei proprietăților lor funciare. În județ sunt doar câteva primării care au percutat însă la informarea Prefecturii Gorj, una fiind și Scoarța care a transmis beneficiarilor imediat vestea cea bună.

Asociația Stejarul, bine informată

Bine informați în acest sens au fost astfel, direct de reprezentanții Ocolului Silvic Târgu-Jiu, dar și de către autoritățile locale, membrii Asociației Stejarul din Budieni, comuna Scoarța. Cei 285 de membri au aflat imediat că noua hotărâre de Guvern, care stabilește ajutorul de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice care nu desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății funciare este mai mică sau egală cu 30 ha, îi scapă de costul pazei pentru aceste terenuri. Oamenii au aflat că trebie să depună însă până cel târziu pe 31 ianuarie autorităților locale ori ocoalelor silvice competente o cerere în acest sens, dar și alte documente care atestă dreptul de proprietate forestieră.

Beneficiarii mai trebuie să prezinte o adeverință, în original, prin care se face dovada înregistrării terenulul forestier, copia actului de identitate a titularului, o declarație pe proprie răspundere potrivit căreia nu deține un teren forestier mai mare de 30 ha, dar și una care să arate că nu desfășoară activități economice potrivit art.5, lit.b din schemă.

“Am informat deja Consiliul Local la ședința de luni în legătură cu cerințele HG 864, am xeroxat informarea prefecturii și am transmis-o la cetățenii localității, dar am pus-o și la dispoziția beneficiarilor, aici, în primărie, dar și în localurile de pe raza comunei. Salariații au transmis, la rândul lor, în sate aceste informări, iar de ieri au și început să vină la noi, cu cereri, beneficiarii. Cei care nu își depun cererile în termenul legal și cei care depășesc cu pădurile 30 de hectare vor plăti în continuare pază către Ocolul Silvic”, a declarat, marți, primarul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu.

A.Stoica