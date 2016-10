Oficiali ai Ambasadei Cehiei, la discuții cu oamenii de afaceri și autoritățile din Gorj

Consiliul Județean Gorj a organizat, luni, o întrevedere între Milan Peprnik – reprezentantul Ambasadei Cehiei la București și oameni de afaceri și primari din județ. Întâlnirea a fost mijlocită de secretarul de stat Bebe Viorel Ionică. În cadrul discuțiilor purtate s-a încercat identificarea de oportunități de afaceri și partenariate între firme din Cehia cu companii și unități administrative din Gorj.

Oficiali de la Ambasada Cehiei la Bucureşti au fost invitaţi, luni, 17 octombrie, la Târgu Jiu de către autorităţile locale şi judeţene. A fost prima vizită în Gorj a lui Milan Peprnik – reprezentantul Ambasadei Cehiei la București. “Mulțumesc domnului secretar de stat Bebe Viorel Ionică pentru că a mijlocit această întrevedere. Este un prim pas, un pas important, pentru că am avut discuții în ceea ce privește promovarea turismului din județul Gorj. Între România și Republica Cehă a fost o colaborare și există o colaborare din anii ´70 – ´80, când foarte mulți turiști cehi veneau în România. Ne dorim să renînnoim această cooperare bilaterală. De asemenea, am discutat, și în următoarele luni de zile voi pune la dispoziția Ambasadei Cehiei la București, un profil a ceea ce se întâmplă și ceea ce produc firmele noastre din județul Gorj. Prin amabilitatea domnului Milan Peprnik sper să reușim ca aceste firme să pătrundă în Republica Cehă”, a declarat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

Milan Peprnik – reprezentantul Ambasadei Cehiei la București a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, că a discutat cu autoritățile gorjene despre posibilitatea unei cooperări în mai multe domenii. “Aș dori să îi mulțumesc președintelui Consiliului Județean Gorj pentru invitația făcută Ambasadei Cehiei de la București, în urma căreia mă aflu aici. Mă bucur că am avut ocazia de a discuta cu reprezentanți ai administrației locale și ai mediului de afaceri din județul Gorj. Am discutat cu președintele Consiliului Județean despre posibilități de cooperare dintre județul dumneavostră și Cehia, cooperare în domeniul cultural, educație, al economiei și comerțului. (…) Industria nostră minieră este concentrată în nordul regiunii Moravia și unele dintre minele noastre au granițe comune cu Polonia și din cauza prețului scăzut la cărbune, unele mine trebuie închise. Același lucru se întâmplă și în Polinia. Am discutat cu președintele Consiliului Județean Gorj și despre posibilități de rezolvare a problemelor din domeniul minier”, a explicat Milan Peprnik.

Oficialul ceh i-a propus șefului județului Gorj un schimb de experiență dintre experți din domeniul minier din Guvernul Cehiei și reprezentanții din România.

Bebe Ionică: “Încercăm să facem în Gorj o industrie alternativă”

Intermediarul întrevederii de ieri, de la Consiliul Județean Gorj, a fost secretarul de stat Bebe Viorel Ionică, acesta purtând discuții cu mai multe țări, în ideea dezvoltării de parteneriate benefice pentru Gorj. “Am deja discuții și cu alte ambasade, cu care sunt în discuții avansate pentru a veni și cu alți reprezentanți în zonă. Deja, de 2 ani de zile, este la Târgu-Jiu o firmă americană care a creat aproximativ 200 de locuri de muncă și sperăm să ajungă la 500 de locuri de muncă. Am avut discuții și cu Hong Kong și cu Japonia, cu China, cu Coreea de Sud și cu mult mai multe țări, pentru a încerca să facem în Gorj o industrie alternativă și mă refer aici la industria de IT&C. Eu m-am gândit la această industrie pentru că aici se lucrează foarte mult cu creierul și produsele noastre pot fi exportate foarte ușor pe calea internetului. Deci se poate și sunt convins că vom reuși și vom găsi cele mai bune soluții”, a confirmat Bebe Viorel Ionică.

Milan Peprnik – reprezentantul Ambasadei Cehiei la București s-a întâlnit, luni, cu oameni de afaceri și primari din județul Gorj, discuțiile dintre aceștia axându-se pe identificarea de oportunități de afaceri și partenariate între firme din Cehia cu companii și unități administrative din Gorj.

Minodora Sucea