Operele de la Brâncușiana așteaptă după autorizații

Situație delicată pentru autoritățile locale, care trebuie să aibă grijă de operele sculptate, vara trecută, la tabăra de profil, organizată pe malul Jiului, în cinstea lui Constantin Brâncuși. Lucrările artiștilor au rămas sub cerul liber în apropiere de podul cel vechi ce face legătura cu Insulița de pe Jiu, amplasarea acestora pe Insuliță putând să se facă doar în baza unor avize. Ministerul Culturii este cel care poate să dea autorizațiile de amplasare pentru fiecare operă în parte, însă procedurile pentru fiecare lucrare durează de la câteva luni la un an de zile sau chiar mai mult, după cum spune șeful Centrului de Cultură “Constantin Brâncuși”, Doru Strâmbulescu.

“Operele nu sunt abandonate, din contră, sunt monitorizate de Poliția Locală întrucât permanent sunt echipaje care trec prin zonă. Ele au fost repoziționate de pe locația pe care au fost puse inițial pentru vernisajul taberei de sculptură, urmând ca în perioada următoare, după obținerea avizelor de amplasare, să fie amplasate pe Insulița de pe Jiu”, spune Strâmbulescu. Între timp, cei care trec prin zonă pot să admire operele fără probleme, deși acestea sunt acoperite acum cu un strat de zăpadă. “Durează cam mult ca să le mute, probabil e ca la noi în România, îți trebuie un an de zile pentru aprobări ca să faci o treabă de câteva zile. Dacă le duc pe Insuliță nu e rău, că mai sunt și altele acolo, numai că iar o să fie nevoie de reparații pe acolo pentru că bagă mașini cu tonaj mare, se strică trotuarele și apoi trebuie să vină alți muncitori ca să le repare. E ca la noi”, a spus un trecător.

Gelu Ionescu