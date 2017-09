Oproiu, reconfirmat viceprimar la Drăguțești

Marcel Oproiu, consilier local cu atribuții de viceprimar în Drăguțești, va fi reconfirmat astăzi în funcția de viceprimar al comunei Drăguțești. Social-democratul este dorit de primarul ALDE, Ion Popescu, pentru a face echipă PSD-ALDE la cârma primăriei, în defavoarea fostul candidat la alegerile parțiale, Gheorghe Butan. Cel care s-a revoltat la vestea că Oproiu, făcut trădător în campanie, va fi votat vice de Drăguțești a fost Vasile Moșoiu, fostul președinte al PSD Drăguțești care și-a exprimat telefonic nemulțumirea pe motiv că viitorul vice este “un turnător al Securității”.

În cursul zilei de miercuri, la Drăguțești s-a deplasat secretarul general al PSD Gorj, Gheorghe Milosteanu, alături de secretarul adjunct Anca Bordușanu, care au discutat cu cei cinci consilieri ai PSD din localitate. Lor li s-ar fi comunicat că pe protocolul PSD-ALDE este preferat viceprimar Marcel Oproiu, sugerându-se aleșilor să-l voteze pe acesta în ședința de astăzi de CL Drăguțești de la ora 17.00. Proiectul de hotărâre privind stabilirea noului viceprimar al localității a fost făcut de primarul ALDE. “Viceprimarul din comuna Drăguţeşti va fi numit din rândul Partidului Social Democrat, cu sprijinul ALDE”, a spus, ieri, Anca Borduşanu, purtător de cuvânt al PSD Gorj, menționând că în vederea acestei susțineri s-au purtat discuții de către deputatul Mihai Weber. PSD are 5 consilieri la Drăguțești, PNL are 4, ALDE are 3 și în CL mai este un independent. Parlamentarul a discutat și la Tismana, unde joi are loc, cu o jumătate de oră mai repede o ședință de CL în care, de asemenea, se va alerge noul viceprimar.

