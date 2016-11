Optimist legat de Boza, Morega dă cu cifrele în Ciobotărică

Președintele Institutului de Analize și Investigații Publice și Politice, Dan Morega, a făcut pubice, luni, datele cuprinse în Raportul Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia asupra activității de administrare a companiei în semestrul I al acestui an. Rezultatele nu sunt însă unele de laudă în special pentru administrația Ciobotărică, dar profesorul de management a avut grijă să-l bage în aceeași oală și pe Ionel Ilie, numit în iunie manager interimar al companiei, dar până atunci, director al Diviziei Energie. Morega a avut, deocamdată, cuvinte de laudă la adresa celui numit vineri, de Consiliul de Supraveghere al CEO la cârma companiei cu începere din 21 decembrie, Sorinel Boza fiind văzut drept un profesionist cu un CV impresionant.

,,Apreciez înlocuirea lui Ionel Ilie din funcția de director general interimar și președinte al Directoratului, deoarece acesta este un om care nu a făcut absolut nimic, care a creat în companie o dezordine totală, care nu și-a asumat niciun fel de răspundere și de responsabilitate și care, împreună cu Ciobotărică, au dus situația economico-financiară a CEO spre dezastru” , a declarat, luni, Morega în fața jurnaliștilor, demonstrând cu cifrele din raportul CS-ului pe primul semestru că are dreptate, CE Oltenia reputând pierderi și datorii mari. Nu doar banii sunt însă problema, cantitatea de energie produsă în 2016 este mult mai mică decât cea produsă în anii trecuți. Șase terawați s-au produs în acest an față de 6,470 anul trecut, în timp ce cărbune s-a scos aproape 11 milioane de tone anul trecut, în timp ce anul acesta nu s-au scos 9 milioane. Investițiile sunt la jumătatea celor din 2014. Veniturile realizate sunt cu 300 de milioane mai mici decât cele din 2015, în timp ce pierderile financiare sunt de 168 de milioane de lei. ,,Pierderea brută este de 620 de milioane de lei pe semestrul I, fapt care denotă că situația financiară a CEO este dezastruoasă” , a completat Morega.

Acesta a menționat că, este inadmisibil ca CEO să aibă cheltuieli atât de mari de personal, dar crede că asta i se datorează celor 550 de TESA ținuți la executiv și alți peste 1000 la celelalte unități.

Ciobotărică, fără vilă de protocol

,,Măsura înlocuirii lui Ilie este una corectă, dar consider că trebuie înlocuit, de urgență, și Ciobotărică din funcția de director economico-financiar. El trebuie suspendat, în primul rând, deoarece are probleme penale și trebuie înlocuit pentru falsurile și minciunile proferate în spațiul public, acestea având scopul de a-l propulsa iar în funcția de manager interimar. Dar cum să pui un contabil de la o subsidiară a GDF Suez, care avea vreo 700-800 de salariați la o ditamai companie, una dintre cele mai mari din țară să conducă activtatea economico-financiară și într-un mod haotic și despotic. Cer totodată să nu i se mai achite lui Ciobotărică chiria pentru vilă, deoarece, am mai spus, băiatul s-a mutat din apartamentul din centru la o vilă din Bîrsești” , a specificat Morega, menționând că locuința de serviciu a directorului în cauză ar fi ,,un cuibușor de nebunii” unde respectivul este vizitat atât de persoane feminine, cât și de unele masculine, acesta dându-l exemplu, în acest context, pe Marin Condescu.

Părere bună despre Boza

Morega consideră, în schimb, că noul manager, Sorinel Boza, de la CEO poate face treabă de anul viitor în fruntea companiei, asta deoarece acesta este cel care a salvat, de fapt, Cariera Husnicioara, încheind un contract avantajos pentru această unitate. Șeful IAIPP susține că a avut o discuție telefonică cu Boza care i-a spus că vrea să se ocupe de aducerea celor 16,7 milioane euro din programul național de investiții și să refacă stocul de cărbune al CEO, dar și că nu va închide carierele companiei.

A.STOICA