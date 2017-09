Părinții unei minore cu un copil, cazate în Centrul Maternal Târgu-Jiu, cer scoaterea fetei din instituție pentru a începe școala

Soții Ion și Maria Mateeaș din comuna Schela, solicită Centrului Maternal din Târgu-Jiu să fie lăsată la domiciliu, pe motiv că fata de 17 ani, mama unui copil de trei luni, trebuie să înceapă școala și bebelușul nu ar putea fi îngrijit, corespunzător, în lipsa acesteia. Reprezentanții instituției, aflate în subordinea DGASPC Gorj, au refuzat cererea verbală a părinților minorei, pe motiv că instanța de judecată a decis ca abia la jumătatea lunii octombrie fata să fie scoasă din sistemul de protecție. Părinții minorei nu sunt de acord, și deși mai au acasă patru copii, trei fiind la școală, susțin că ar avea posibilitatea să se îngrijească mai bine de nepotul lor. Gheorghe Milosteanu, directorul instituției, dă însă asigurări că fata nu va abandona școala, bebelușul său fiind îngrijit cu personal specializat, când aceasta va fi la ore.

Bianca Mateeaș, din Schela, în vârstă de 17 ani, a dat naștere primului ei copil pe data de 1 iunie 2017. Părinții fetei, elevă de liceu la Târgu-Jiu, au aflat că aceasta este însărcinată abia când respectiva avea deja șase luni de sarcină.

După ce au discutat cu fata, întrebând-o cine este tatăl copilului, minora spunând că ar fi vecinul în vârstă de 24 de ani, părinții acesteia au chemat poliția, dar o anchetă împotriva presupusului părinte care a avut relații sexuale cu o minoră, nu s-ar fi pornit. Ion Mateeaș, tatăl fetei, susține acum că, polițiștii din Schela, chemați la fața locului, au luat declarații vizavi de sesizare, au vorbit cu fata însărcinată, dar până în prezent nu s-ar fi luat nicio măsură pentru presupusul tată al copilului, adus pe lume pe 1 iunie. “Suntem într-un conflict mai vechi cu vecinul, dar deși i-am spus de ce îl acuză fata, omul nu a recunoscut nimic”, a spus Ion Mateeaș.

Griji că fiica va renunța la școală!

Minora a rămas la domiciliul din Schela până la nașterea copilului, naștere care a avut loc acasă, părinții fetei fiind cei care au moșit copilul, deși spun că au sunat la ambulanță, dar salvarea ar fi venit prea târziu.

“Copilul a fost dus la spital cu mama acestuia, bebelușul se născuse prematur, având 1,8 kg, loc în care a stat aproape o lună de zile. Revenită acasă cu copilul, soția mea a decis că ar fi mai bine, ca pentru o lună, fata și bebelușul să beneficieze de îngrijire de specialitate la Centrul Maternal din Târgu-Jiu, pe motiv că copilul era destul de fragil. Deși am lăsat-o de bunăvoie la centru, ne-am trezit în august că suntem dați în judecată de instituție, pe motiv că nu avem condiții să creștem copilul și pe mama lui. Pe 16 august instanța a decis ca fiica mea și copilul să stea în instituție încă două luni de zile. Noi suntem de acord cu măsura, pentru că ni s-a spus că bebelușul ar fi bolnav, dar când am aflat că începe școală, iar fiica merge la liceu lăsând copilul cu o altă mămică în Centrul Maternal, am sunat acolo și-am cerut ca fiica noastră să revină acasă”, a mai spus tatăl minorei.

Părintele susține că își face griji că nepotul său nu va fi îngrijit corespunzător, fiica lor, elevă de clasa a XI-a, fiind deja surmenată de creșterea copilului. “Fata ne sună zilnic și se plânge că nu mai poate sta în centru, copilul plângând zilnic.

Ne-a spus că a slăbit 20 de kg pentru că îi este extrem de greu cu cel mic. Vă dați seama cât de greu i-ar fi și să meargă la școală de luni, în timp ce copilul ar rămâne să fie îngrijit de o gravidă de 15 ani”, a mai spus Mateeaș.

Vrea asistent maternal să stea cu bebelușul

Tatăl susține, de asemenea, că, duminică, cererea sa verbală de revenire a Biancăi în familie ar fi fost refuzată de o salariată a instituției, fapt care l-ar fi supărat fiind pregătit să reclame situația la superiorii acesteia și chiar la Consiliul Județean.

“Am condiții să o cresc și pe ea și nepoțel mult mai bine decât ar fi îngrijită în instituția din Târgu-Jiu. Nu îmi doresc ca fiica mea să renunțe la școală pentru că nu are cine sta cu cel mic. Eu și mama ei putem să stăm noi cu copilul, dar hotărârea judecătorească ne împiedică.

Luni merg la Centrul Maternal și voi solicita iar fata și copilul. Dacă nu se poate, accept situația până în octombrie, dar solicit, expres, ca un asistent maternal să stea cu bebelușul cât timp fiica mea este la școală”, a mai spus părintele.

Gheorghe Milosteanu, directorul Centrului Maternal, susține că grijile părintelui fetei sunt normale, dar îl asigură că fiica acestuia va merge la școală, în timp ce bebelușul va fi îngrijit de personal specializat.

Milosteanu: “Nu susținem abandonul școlar!”

“Minora nu poate pleca din centru, deoarece o hotărâre judecătorească ne împiedică să o lăsăm acasă. Fata a ajuns la noi după ce DGASPC a decis că familia fetei nu-i oferă condițiile necesare ei și copilului. Cererea tatălui minorei nu poate fi aprobată de nimeni atât timp cât condițiile de acasă nu s-au îmbunătățit și atât timp cât instanța ne împiedică să lăsăm minora și bebelușul în sânul familiei.

Noi îl asigurăm însă pe părinte că fiica sa va merge la școală de luni, timp în care copilul, cu ceva probleme de sănătate, va fi îngrijit nu de o minoră, ci de o angajată a instituției”, a declarat Gheorghe Milosteanu, directorul Centrului Maternal Târgu-Jiu.

Acesta susține de altfel că fata în cauză nu este singura din instituție care va merge luni la școală, în aceeași situație mai aflându-se o altă minoră din Centrul Maternal.