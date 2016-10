Pe listele de candidați ale lui Cupă nu intră cine vrea

Organizația ALDE Dolj, condusă de către deputatul de Gorj, Ion Cupă, a stopat intrarea în listele de candidați a senatorului Cristiana Anghel. Filiala a votat împotriva unei candidaturi a alesei ALDE din Dolj, chiar dacă respectivul parlamentar a anunțat, vineri, că ea nu ar fi făcut nicio solicitare în acest sens către organizația condusă de către Ion Cupă.

Potrivit unui comunicat de presă al ALDE Dolj, remis vineri, Biroul Executiv Judeţean a supus la vot introducerea Cristianei Anghel pe lista pentru Senat în urma unei solicitări din partea Comisiei de fuziune dintre PC şi PLR, iar la şedinţă a participat şi senatoarea Cristiana Anghel, care a părăsit sala înainte de începerea votului, după ce ar fi intrat într-un dialog în contradictoriu cu membrii BEJ.

“La solicitarea Comisiei de Fuziune de la nivelul conducerii naţionale a ALDE, doamna senator Cristiana Anghel a fost invitată de către organizaţia ALDE Dolj la şedinţa Biroului Executiv Judeţean (BEJ) din data de 13 octombrie 2016. După ce şi-a prezentat activitatea parlamentară, doamna Anghel a intrat într-un dialog în contradictoriu cu membrii BEJ, aceştia reproșându-i, în mod legitim, absenţa din activitatea politică a ALDE Dolj, precum şi maniera nepotrivită în care li se adresează. În urma acestor discuţii, doamna Anghel a ales să părăsească şedinţa, aducând jigniri membrilor conducerii ALDE Dolj”, a precizat ALDE Dolj, în comunicatul de presă.

Nu a vrut, dar a vrut?!

În replică, senatorul ALDE Cristiana Anghel a declarat, vineri, că ea nu ar fi făcut nicio solicitare către organizaţia din Dolj, care a votat, joi seara, împotriva introducerii acesteia pe lista candidaţilor pentru Senat, de a candida pe listele ALDE Dolj la alegerile parlamentare. “Să prezinte ALDE o solicitare din partea mea prin care eu mi-am depus candidatura la Dolj. Deci pentru a se vota pentru acceptarea candidaturii mele este normal ca mai întâi să existe o solicitare din partea mea. ALDE Dolj a prezentat pe 30 septembrie listele de candidaţi. În presă s-a anunţat că eu candidez la Covasna. Eu am fost invitată pentru ieri la şedinţa de la Craiova şi cum de obicei sunt un om corect şi disciplinat m-am dus să văd despre ce este vorba. În momentul în care am auzit care este subiectul le-am spus oamenilor despre activitatea mea, m-am ridicat şi am plecat”, a declarat Cristiana Anghel. Aceasta a menţionat că la ultimele discuţii cu conducerea centrală a partidului i s-a transmis că va candida la Covasna, iar ea nu a solicitat să i se schimbe candidatura de la Covasna la Dolj.

“Aşa s-a stabilit la ultimele discuţii, dar acum lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Şi dacă nu voi fi pe listă, eu am o meserie din care pot să trăiesc, că nu m-am născut senator şi nu am pierdut contactul cu realitatea. Iar 30 din iniţiativele mele legislative sunt legate de ceea ce a dorit populaţia: punctul de pensie, neimpozitarea pensiilor, să se coreleze salariul minim cu coşul minim de consum, să nu mai fie executorii contractele bancare, să se refacă legea de răspundere a consiliului de administraţie a BNR etc.. Dar eu zic să nu se bucure duşmanii, că nu îţi aduce anul ce îţi aduce ceasul, încă să nu desfacă şampania că nu se ştie, poate că vor avea o surpriză”, a spus Anghel.

BEx, de partea lui Cupă

Senatorul de Dolj a mai afirmat că nu a cerut să candideze la Dolj şi pentru că actualul preşedinte al ALDE Dolj, Ion Cupă, a schimbat Biroul executiv după alegerile locale.

“Nu am cerut să fiu pe liste la Dolj, pentru că după alegerile locale cel care este preşedinte la Dolj (n.red. – Ion Cupă) a schimbat tot Biroul executiv şi şi-a pus oamenii lui. În 2012 Cupă a candidat pe listele PDL, era preşedinte PDL Gorj. Păi am ajuns la mâna PDL-iştilor să îmi spună dacă intru sau nu în Parlament, dacă voi candida sau nu? În 2012 omul acesta îl susţinea pe Băsescu şi a ajuns el să îmi spună mie, care de 7 ani de zile sunt împotriva băsismului, dacă pot sau nu să candidez?”, a declarat Cristiana Anghel.

În Gorj, listele de candidați ale ALDE la parlamentare încă nu au fost făcute, în cursă fiind vehiculați doar o serie de candidați.

A.Stoica