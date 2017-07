Percheziții în Gorj: Mascații au descins la locuința viceprimarului comunei Vladimir

După cele 16 percheziții efectuate, marți, la Târgu-Jiu, în dosarul “Videochat la saloane de înfrumusețare”, ieri, polițiștii gorjeni au continuat descinderile, însă într-un alt dosar, la persoane acuzate de contrabandă cu ţigări. Una dintre locuințele vizate a fost cea a viceprimarului comunei Vladimir, Vasile Iovan, care a avut probleme cu legea în urmă cu mai mulți ani.

“Polițiști din cadrul IPJ Gorj efectuează cinci percheziții domiciliare pe raza municipiului Târgu-Jiu și în comuna Vladimir, pentru probarea activității infracționale a unor persoane bănuite de comiterea infracțiunii de contrabandă cu țigări, urmând a fi aduse la sediul Poliției mai multe persoane pentru audieri. La acțiune participă ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, luptători din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, precum și polițiști din cadrul Poliției municipiului Târgu-Jiu. Perchezițiile se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești”, a declarat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

În total, cinci percheziții au fost efectuate, ieri, la Vladimir și Târgu-Jiu. “Sunt niște percheziții. Nu știu ce caută. Plecasem la serviciu și m-a chemat copilul să vin acasă că am niște musafiri. Nu mi-a spus despre ce este vorba și m-am trezit cu ei înăuntru. Mi-au arătat mandatul, care era de pe 23 iunie, până pe 7 iulie, mai avea două zile și se expira. Le-am spus că sunt de acord să vină un avocat. Nu au găsit nimic. Având și funcția de viceprimar, normal că reclamații sunt”, a spus Vasile Iovan, viceprimarul comunei Vladimir.

Acesta a fost condamnat în trecut la închisoare cu suspendare, pentru contrabandă cu țigări. “Am fost condamnat, dar sunt 25-27 de ani de atunci. Ce are trecutul meu cu prezentul, acum? Erau alte timpuri atunci, mi-am primit pedeapsa atunci, am trecut, acum s-au schimbat lucrurile”, a mai spus Iovan.

În urma audierilor, procurorii vor stabili dacă se impun măsuri preventive în acest caz. Deocamdată nu au fost oferite prea multe informații din dosar și nici valoarea prejudiciului.