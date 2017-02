Percheziții în Gorj și Neamț, după falsificarea de documente pentru întocmirea unor dosare de pensionare

Reprezentanții Direcției Generale Anticorupție au efectuat, ieri, mai multe percheziții în Gorj și Neamț, la locuințele unor suspecți acuzați că ar fi falsificat documente pentru întocmirea unor dosare de pensionare. ”Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciile Judeţene Anticorupţie Neamț și Gorj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, ca urmare a desfășurării unui complex de măsuri procedural – operative, au efectuat șase percheziţii domiciliare pe raza județelor Neamț și Gorj, într-o cauză penală care vizează săvârșirea unor infracțiuni de corupție și de fals în înscrisuri sub semnătură privată”, se precizează într-un comunicat al DGA. În urma descinderilor s-a stabilit ca patru persoane, printre care se află și un funcționar de la Casa de Pensii Neamț, să fie cercetate în libertate, pentru trafic de influență și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În Gorj au fost făcute percheziții într-o singură comună, fiind vizată o singură persoană care ar fi falsificat documente pentru întocmirea unor dosare de pensionare pentru cetățeni din Neamț. Ulterior, acestea ar fi fost preluate de funcționarul de la Casa de Pensii din Neamț, care s-ar fi asigurat că planul decurge așa cum era stabilit.

Anchetatorii nu au dezvăluit deocamdată dacă suspecții au obținut sume importante, în urma acestor ilegalități. ”Persoana din Gorj nu are nicio calitate specială. Este pur și simplu un individ care falsifica documente pentru cetățeni din Neamț. Dosarele de pensionare erau utilizate în Neamț. Nu se fac audieri. Este vorba de patru persoane, care vor fi cercetate în libertate. La percheziții au fost ridicate documente relevante pentru probatoriu. Este vorba despre documente falsificate. Traficul de influență este pentru funcționarul de la Casa de Pensii de la Neamț”, a declarat pentru Gorjeanul, Sarmizia Fetcu, purtătorul de cuvânt al DGA. Contactați telefonic, reprezentanții Casei de Pensii Neamț au precizat că, deocamdată, nu au cunoștință despre această situație.

Loredana Fîciu