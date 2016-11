Percheziții la Oncologie și nu numai

Mai multe echipe de polițiști și jandarmi au descins, ieri, în mai multe locații din Târgu Jiu, dar și la Spitalul Județean de Urgență și la Casa Județeană de Sănătate Gorj, întreaga operațiune fiind coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. La trei ani de la descinderile făcute de procurorii aceluiași Parchet în celebrul dosar „Mafia Permiselor”, în care alți medici din Târgu Jiu au fost ridicați de anchetatori și acuzați de fapte ilegale, acum a venit rândul celor de la Secția Oncologie să fie luați la întrebări de procurori. Șefa secției respective, dr Mariana Găvănescu a avut parte de cele mai lungi percheziții pe parcursul zilei de ieri, anchetatorii veniți acasă la ea în zorii zilei plecând de abia aseară, în jurul orei 19.00. Pentru șefa de la Oncologie problemele nu s-au terminat, însă odată cu plecarea anchetatorilor pentru că polițiștii au plecat cu ea cu tot direct la Parchetul Județean, acolo unde s-au făcut audieri pe tot parcursul nopții trecute, azi urmând să fie făcută cunoscută decizia luată de procurorul de caz cu privire la o eventuală reținere.

Șase echipaje de la Poliție și Parchet au fost prezente la un moment dat la domiciliul Marianei Găvănescu, această prezență masivă a anchetatorilor la adresa respectivă fiind dată de faptul că aici funcționa și cabinetul privat al medicului. De asemenea, firma acesteia care se ocupa de îngrijirea pacienților la domiciliu își are sediul tot aici. La finalul celor peste 12 ore de percheziții, investigatorii au ridicat din locuința medicului un portbagaj de documente. Majoritatea actelor sunt documente medicale, fișe ale pacienților și alte hârtii care au legătură cu activitatea profesională a Marianei Găvănescu. Aceasta a negat că ar fi comis vreo ilegalitate și a precizat că nu a comis nicio neregulă, surse din anchetă menționând că la locuința sa ar fi fost găsite cardurile de sănătate ale unor pacienți, carduri care, în mod normal, nu ar fi trebuit să fie decât în posesia celor pe numele cărora au fost tipărite. Anchetatorii au indicii că medicii de la Oncologie și nu numai ar fi fraudat bugetul Casei de Sănătate prin întocmirea în fals a unor prescripții medicale, infracțiunile pentru care se fac cercetări în dosar fiind de înşelăciune, abuz în serviciu, conflict de interese, fals intelectual, complicitate la uz de fals şi fals în declaraţii.

„În cursul zilei de astăzi, 1 noiembrie 2016, pe baza autorizaţiilor emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor, ofițeri ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române efectuează 17 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Gorj şi a municipiului Bucureşti, la sediul unor instituţii publice şi societăţi comerciale, precum şi la domiciliile/reşedinţele persoanelor implicate în săvârşirea infracţiunilor menționate mai sus. Din probele administrate până în prezent a rezultat că în perioada 2008 – 2016 a fost creat un mecanism infracţional în scopul fraudării bugetului Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Gorj, prin internarea fictivă de pacienţi, emiterea de prescripţii medicale în fals şi consemnarea nereală a acordării de îngrijiri medicale la domiciliu, serviciile nefiind efectuate sau fiind efectuate parţial. Prejudiciul cauzat bugetului de stat stabilit până în prezent se ridică la suma de aproximativ 400.000 lei”, a comunicat, ieri, Parchetul General.

La audierile de ieri au fost aduși inclusiv de acasă mai mulți angajați ai spitalului, managerul Tiberiu Tătaru precizând că din informațiile pe care le deține nu există disfuncționalități la niciuna din secțiile existente în cadrul unității sanitare. „Am făcut un audit prin care nu au fost constatate disfuncționalități cu privire la modul de eliberare a rețetelor și a consumului de medicamente la pacienții cu afecțiuni oncologice. Am făcut o analiză în cadrul unui audit intern al spitalului, la toate secțiile, nu neapărat la Oncologie. Eu știu că sunt niște presupuse fapte care se anchetează. Se analizează diferite documente. La mine nu au ajuns sesizări sau reclamații cu privire la atitudinea sau comportamentul profesional sau personal al doamnei doctor Găvănescu”, a explicat Tătaru.

Gelu Ionescu