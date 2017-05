Peste 63.000 de lei, plătiţi pentru accidentele de muncă şi bolile profesionale în Gorj

Anual, zeci de salariaţi gorjeni se confruntă cu diverse probleme de sănătate pentru care, prin Casa de Asigurări de Sănătate, Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Gorj acordă compensaţii, despăgubiri sau decontări din fondurile sistemului de asigurare pentru accidente şi boli profesionale.

Potrivit lui Valentin Stegăroiu, director adjunct în cadrul Casei Judeţene de Pensii Gorj, numai în primul trimestru al acestui an au fost făcute plăţi consistente din fondurile sistemului de asigurare pentru accidente şi boli profesionale. “De la 1 ianuarie 2017 şi până la 31 martie, am efectuat următoarele cheltuieli din fondurile destinate accidentelor de muncă şi bolilor profesionale: pentru prestaţii medicale am achitat pentru un număr de 24 de cazuri suma totală de 40.623 de lei; am acordat, de altfel, şi două despăgubiri în caz de deces în cuantum de 22.908 lei”, a declarat directorul adjunct al instituţiei judeţene.

Activitatea principală a Compartimentului accidente de muncă şi boli profesionale din cadrul Casei Judeţene de Pensii Gorj este reprezentată de monitorizarea legislaţiei şi consilierea angajatorilor în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, precum şi stabilirea şi plata serviciilor medicale şi a prestaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. Această activitate este strâns legată cu activitatea desfăşurată de direcţia de specialitate din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj care infirmă sau confirmă caracterul de accident de muncă şi cu cea a Direcţiei de Sănătate Publică Gorj pentru bolile profesionale. Potrivit ultimei informări în ceea ce priveşte bolile profesionale, furnizată de conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Gorj, numai anul trecut, în evidenţele instituţiei au fost înregistrate 41 de astfel de cazuri. Bolile profesionale sunt cercetate şi înregistrate de către Direcţia de Sănătate Publică, reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă doar participând la cercetarea cazurilor de boală profesională.

În conformitate cu art.19 din Legea 346/2002, asiguraţii au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii: Reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă; Reabilitare şi reconversie profesională; Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă; Indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru; Compensaţii pentru atingerea integrităţii; Despăgubiri în caz de deces; Rambursări de cheltuieli.

Izabella Molnar