Petrecere de pomină la Revelionul lăutarilor!

Principalul restaurant de pe Insulița Jiului a fost neîncăpător și anul acesta pentru sutele de artiști și cântăreți veniți de prin toate colțurile țării pentru a se distra la Revelionul organizat special pentru ei de către Gigi și Elisabeta Vasile. Cele 700 de locuri ale restaurantului au fost total insuficiente, organizatorii trebuind să recunoască faptul că nu au putut să primească pe toată lumea care a fost interesată de petrecerea respectivă, în Târgu-Jiu neexistând o sală mai mare în momentul acesta pentru ca numărul participanților să fie și el mai mare. “Ne-am gândit inițial să folosim și celelalte corturi mai mici în care ar fi putut intra alte câteva sute de persoane, dar cu siguranță și acestea ar fi dorit să fie prezente tot în cortul principal alături de marea masă de participanți. Ca urmare, pentru a nu exista discuții, am preferat să limităm petrecerea la cele 700 de locuri. Ne cerem scuze, asta e capacitatea localului, ne bucurăm că există un interes atât de mare pentru ceea ce facem noi aici și sperăm ca anul viitor interesul să fie același în continuare”, au explicat Gigi și Elisabeta Vasile.

Cei care au prins un loc în restaurant au avut însă parte de o distracție pe cinste, iar cei doi organizatori au primit doar cuvinte de laudă din partea acestora. Pentru prima dată după opt ediții de când e organizat revelionul respectiv, la Târgu-Jiu a ajuns și Carmen Șerban, cântăreața declarându-se plăcut surprinsă de ceea ce a întâlnit aici. “Eu nu am știut până anul acesta de o asemenea petrecere, dar m-am simțit foarte bine și mă bucur că am ajuns. Cu siguranță, voi veni și anul viitor pentru că totul a fost foarte bine organizat. Fiecare dintre noi a avut un an în care a trebuit să muncească mult și cu siguranță merităm o noapte doar pentru noi. De Revelion eu am fost la Verona și am cântat la o sală tot așa cu vreo 800 de participanți. Acum mă bucur că sunt aici”, a spus Carmen Șerban. Jeni Nicolau a fost o altă “premieră” a ediției din acest an a Revelionului Lăutarilor, și ea spunând că a rămas plăcut impresionată de organizarea pe care a găsit-o la Târgu-Jiu. Asta o face să dea ca sigură prezența ei și la ediția de anul viitor, când mulți alți artiști vor dori să fie prezenți.

Niculina Stoican, Constantin Măgureanu, Sanda Argint, Victorița Lăcătușu, Luminița Țicleanu și frații Triton sunt deja participanți cu vechime la petrecerea respectivă, fiecare bucurându-se cât mai mult de singura noapte din an în care nu au obligații contractuale. Unii dintre cântăreți au venit tocmai de la Constanța, având de înfruntat troienele din sud-estul țării, pentru ei bucuria unei petreceri reușite la Târgu-Jiu fiind și mai mare. La miezul nopții artiștii nu au avut un foc de artificii, dar s-au bucurat de un uriaș tort în jurul căruia s-au strâns și și-au urat “La mulți ani” și multe reușite în noul an, petrecerea încheindu-se sâmbătă în zori.

Gelu Ionescu