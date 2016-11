Planurile revizuite de reorganizare și disponibilizare ale CEO, pe masa acționarilor

Acționarii Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor lua în discuție, în ședința AGA din 12 decembrie, aprobarea planurilor de reorganizare și disponibilizare revizuite ale companiei, dar și scoaterea din funcțiune a blocului nr.1 de la SE Turceni. De asemenea, la o zi după alegerile parlamentare, AGA va discuta și despre banii ceruți lui Laurențiu Ciobotărică, compania constituindu-se parte civilă în procesul cu directorul financiar, dar și despre modificarea Contractului Colectiv de Muncă, în sensul acordării fiecărui salariat a unei cote de cărbune de 10 tone sau echivalent în bani, în sumă de 480 de lei/salariat.

Acționarii Complexului Energetic Oltenia au fost convocați într-o AGA extraordinară pe 12 decembrie pentru a aproba retragerea definitivă din exploatare și scoaterea din funcțiune a blocului energetic nr. 1, de 330 MW, din cadrul sucursalei Electrocentrale Turceni, în condițiile în care investițiile necesare pentru respectarea normelor de mediu impuse de UE sunt estimate la 200 milioane euro. Decizia de retragere din exploatare a fost luată de directoratul CE Oltenia în februarie 2016 și era avută în vedere încă de anul trecut. Între anii 2008 și 2015, blocul energetic nr. 1 de la Turceni a beneficiat de derogare de la obligația de respectare a normelor de mediu ale UE. În 2014, blocul nu a funcționat deloc, iar între iulie și septembrie 2015 s-a aflat în conservare, cu avizul ANAF. Ulterior, în perioada octombrie 2015 – martie 2016, blocul a fost pus la dispoziția Transelectrica drept capacitate suport pentru echilibrarea sistemului energetic național. “Acesta a funcționat 69 de ore în ianuarie 2016, la solicitarea de pornire a Dispecerului Energetic Național” din cadrul Transelectrica, se arată într-un document al CE Oltenia. Blocul nr. 1 a fost pus în funcțiune atunci, alături de blocul nr. 7 de la Turceni, deși nici una dintre cele două capacități de producție nu avea autorizație integrată de mediu, motiv pentru care Garda de Mediu a amendat CE Oltenia cu 60.000 de lei, în urma unei reclamații a Greenpeace.

Cota de cărbune, pe tapet

În AGA CE Oltenia din 12 decembrie se va mai lua în discuție aprobarea planurilor de reorganizare și disponibilizare revizuite ale companiei, iar acționarii vor fi informați cu privire la modificarea Contractului Colectiv de Muncă, în sensul acordării fiecărui salariat a unei cote de cărbune de 10 tone sau echivalent în bani, în sumă de 480 de lei/salariat. În bugetul CE Oltenia pe 2016, pentru acordarea cotei de cărbune către salariați este prevăzută suma de 7,37 milioane de lei. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la faptul că CEO s-a constituit parte civilă în procesul cu Ciobotărică, cel privind banii dați lui Medințu, cu suma de 157.000 de lei, reprezentând cele 5 indemnizații, plus contribuțiile sociale aferente acestora.

Restanțe bugetare

Situația financiară a CE Oltenia s-a deteriorat accelerat în prima jumătate a acestui an, compania terminând primul semestru din 2016 cu pierderi de 138,25 milioane de lei, față de profitul net de 13,56 milioane din perioada similară a anului trecut.

Mai mult, dacă la finalul lui 2015 CE Oltenia avea zero obligații restante la bugetele statului, în lunile martie și aprilie ale acestui an, complexul a acumulat restanțe bugetare de aproape 60 milioane de lei, fiind nevoit să cumpere certificatele de emisii de gaze cu efect de seră până pe 30 aprilie, dar și a scăderii prețurilor pe piața engros de energie, care i-a redus veniturile.

