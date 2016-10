Polițist gorjean condamnat cu suspendare

Fostul șef al Postului de Poliție Urdari, Nicu Pasăre, a fost condamnat ieri de magistrații gorjeni în dosarul în care a fost acuzat că i-ar fi cerut favoruri sexuale unei localnice în schimbul promisiunii că ar ierta-o într-un dosar penal. Acesta s-a declarat mereu nevinovat, dar judecătorii au fost de altă părere și au decis condamnarea lui. “Condamnă inculpatul Pasăre Nicu, la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare. În baza art.321 alin.1 C.p., condamnă acelaşi inculpat, la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art.323 C.p., condamnă acelaşi inculpat, la pedeapsa de 6 luni închisoare. În baza art.299 alin.1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.penal, (două acte materiale) , condamnă acelaşi inculpat, la pedeapsa de 1 an închisoare. (…) Contopeşte pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an şi două luni închisoare, la care adaugă sporul de 10 luni, pedeapsa finală fiind de 2 ani închisoare. (…) Deduce din durata pedepsei reţinerea de 24 h (din data de 19.10.2015) şi durata arestului la domiciliu de la data de 20.10.2015-la data de 20.11.2015). În baza art. 91 C. penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe un termen de supraveghere de 2 ani”, a decis instanța.

Judecătorii au mai stabilit ca fostul polițist să frecventeze cel puțin un program de reintegrare socială și, de asemenea, să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Bâlteni sau liceul din localitate. Pasăre trebuie să mai suporte 3500 de lei cheltuieli judiciare către statul român, sentința de acum nefiind una definitivă. Agentul mai este inculpat într-un al doilea dosar și, de asemenea, și denunțătorii săi au probleme cu legea. Pasăre a fost condamnat acum pentru că ar fi fost dispus să închidă ochii la un furt de lemne dacă Simina Alexandra Podărelu i-ar fi cedat, femeia fiind concubina lui Bebe Rică Tauru, cel care a fost implicat în mai multe furturi pe raza localității. În rechizitoriul înaintat de procurori la instanță este menționat modul în care fostul șef de post a acționat, el dorind să întrețină relații sexuale cu femeia chiar în sediul Poliției Urdari. “Inculpatul Pasăre Nicu i-a cerut apoi explicit denunţătoarei PAS să întreţină raporturi sexuale, «scurt, aicea, cinci minute», iar în acest sens a prins-o pe martoră în braţe şi a atins-o în zona sânilor, peste hainele cu care era îmbrăcată”, arată procurorii.

Gelu Ionescu