Polițist local, căutat de pompieri și scafandrii în lac

Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj și scafandrii din cadrul Salvamont au reluat, ieri dimineață, căutările în cazul bărbatului care duminică ar fi căzut din barcă, în lacul de acumulare Cerna. Deocamdată au fost găsite mai multe obiecte, printre care o vâslă, lada frigorifică și un pantof. “În urma unui apel pe numărul unic de urgență 112, duminică, ISU Gorj a participat la o misiune de căutare a unei persoane înecate în comuna Padeș, satul Cerna Sat, în lacul de acumulare Cerna. Bărbatul în vârstă de 45 de ani era la pescuit, iar barca în care se afla s-a răsturnat. Căutările s-au desfășurat de către echipaje de pompieri, ale Gărzii de Intervenție Tismana, în cooperare cu scafandrii din cadrul Salvamont Gorj. La fața locului s-a deplasat și un echipaj al SAJ Gorj, pentru acordarea primului ajutor, în eventualitatea salvării în viață a persoanei. Din păcate, nu s-au găsit decât obiecte care se aflau în barcă. Căutările au fost reluate, ieri dimineață”, a declarat Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.

Persoana căutată are 45 de ani și este din Baia de Aramă, fiind vorba despre un angajat al Poliției Locale. “Este polițist local, la noi, în cadrul primăriei. Îl caută cei de la ISU, nu l-au găsit. Ieșise la iarbă verde, din câte am înțeles. Are o fetiță de 8-9 ani”, a declarat pentru Gorjeanul, Iulian Maria, viceprimarul din Baia de Aramă. În barcă se afla și un prieten al acestuia, un tânăr de 38 de ani, care a reușit să se salveze.