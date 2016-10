Ponta, alături de studenţii UCB pe facebook, Adrian Gorun: „Sper să trecem cu bine peste acest an!”

Anul universitar 2016-2017 a debutat, vineri, la Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu, în prezenţa profesorilor, studenţilor, dar şi a autorităţilor locale şi judeţene. Marele absent de la festivitatea de deschidere a noului an academic la UCB a fost deputatul de Gorj, Victor Ponta, acesta transmiţând, însă, un mesaj pe contul său de socializare. Adrian Gorun, preşedintele Senatului UCB, a declarat că acesta este unul dintre cei mai grei ani pentru universitate.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi-a deschis porţile, vineri, 30 septembrie. Noul an universitar a început sub presiunea unor dificultăţi cu care se confruntă mai multe universităţi din ţară. „Sper să trecem cu bine peste acest an, pentru că, cel puţin din experienţa mea, se pare că este unul dintre cei mai grei ani, pentru că sunt probleme nu numai cu universitatea din Târgu-Jiu, ci cu toate universităţile, având în vedere faptul că s-a creat un curent de punere între paranteze a activităţii culturale şi educaţionale”, a confirmat Adrian Gorun, preşedintele Senatului UCB.

Măsuri pentru redresarea universităţii

Conducerea UCB Târgu-Jiu susţine că a stabilit o serie de măsuri, ce au drept scop redresarea universităţii, fără ca studenţii să resimtă vreo povară. „Veniturile oamenilor trebuie să fie şi în funcţie de veniturile universităţii şi vor fi câteva eforturi. Suntem singura universitate care nu a transferat povara financiară de pe umerii universităţii pe studenţi, ci o suportăm noi. Studenţii, de când am venit eu în universitate, nu au suportat majorări de taxe şi nu vor suporta nici în acest an. În niciun caz studenţii nu vor avea nicio taxă majorată”, a subliniat preşedintele Senatului UCB.

Adrian Gorun le-a declarat jurnaliştilor că vor fi diminuate cheltuielile, în special diminuând pierderile, pentru că nu toată lumea este la acelaşi nivel de performanţă. „Acest aspect va fi taxat prin recuperarea restanţelor pe care le au în privinţa criteriilor şi standardelor de ocupare a posturilor şi, în al doilea rând, procedând după lege, salarizare diferenţiată. Să nu înţeleagă cineva că, cel puţin până la sărbătorile de iarnă, este vreo persoană care va avea veniturile majorate. Deocamdată am hotărât să menţinem un spirit de solidaritate, să nu se plece din universitate. La nivelul personalului didactic şi nedidactic se va face o evaluare a nevoii de posturi şi atunci pot să mai apară disponibilizări, dar, în acelaşi timp, sunt şi solicitări de concediu fără plată, din partea personalului nedidactic auxiliar şi atunci vom evalua, în funcţie de volumul cheltuielilor salariale. Preconizez că cel puţin câteva posturi, nu mai mult de 10, vor dispărea”, a explicat Gorun.

Cu toate acestea, Adrian Gorun- preşedintele Senatului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, dă asigurări că „activitatea universităţii nu va fi periclitată în niciun caz! Vom monitoriza activitatea profesorilor şi vreau să spun că nu pot să plătesc ore care nu sunt efectuate.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru activitatea de cercetare, dacă ea nu este una relevantă, nu se va mai plăti”.

Cele mai bune gânduri, de la Ponta

Fostul premier, Victor Ponta, nu a participat la deschiderea anului universitar la UCB, însă a postat un mesaj pe contul său de socializare, explicând şi motivul pentru care nu a putut să fie prezent la Târgu-Jiu: „Vreau să transmit pe această cale “virtuală” tuturor profesorilor, studenţilor şi părinţilor acestora, personalului şi conducerii Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu – cele mai bune gânduri şi urări de succes în noul An Universitar 2016-2017! Din păcate, în acest an nu am putut să fiu şi fizic alături de ei, de colegii şi de prietenii din Târgu-Jiu (aşa cum am păţit şi la deschiderea Anului Şcolar) – asta pentru că timp de 5 minute am semnat o hârtie strict formală (şi inutilă) la Secţia 6 de Poliţie din Bucureşti! Eu fiind singurul care trebuie să fac asta din fabulosul şi fiorosul dosar de crimă organizată internaţională cunoscut sub numele de “Vizita lui Tony Blair în România”! E frumos în Românistan – sau mai corect puteţi să numiţi ţara noastră Absurdistan / Macoveistan / Prunistan / Puşcăristan / Tapalagstan / Iohannistan şamd”.

Mesajul lui Ponta a primit peste 14 mii de like-uri şi zeci de distribuiri şi comentarii.

Minodora Sucea