Ponta, convins că a fost plagiat de Cioloș

Programul pe care l-a prezentat premierul Dacian Cioloș pentru a continua activitatea în fruntea Guvernului și după alegerile din decembrie, dacă are susținere politică, nu este unul original. Fostul prim-ministru Victor Ponta a fost primul care a reacționat la cele prezentate de Cioloș, susținând că acesta l-a plagiat. Promisiunile sau dorințele pe care le conține programul lui Cioloș s-au regăsit în trecut și în fostul proiect al USL de guvernare, Ponta având acum o serie de argumente pentru a-l acuza pe actualul prim-ministru că l-ar fi plagiat.

“Programul «România 100» lansat în 2014 era un proiect național pentru toți românii, indiferent de opțiunea lor politică. Cel lansat acum de Dl. Cioloș este doar o lozincă politică pentru PNL și USR (care clar nu reprezintă decât o minoritate); Programul USL din 2012 cu care am candidat la funcția de Prim-ministru era un document de sute de pagini, elaborat de sute de oameni în peste 1 an de zile, prezentat și dezbătut în mass-media și de public o perioadă lungă de timp. Programul Dlui. Cioloș este o adunătură de lozinci de genul «să fie bine ca să nu fie rău», care nu conțin de fapt cel mai important aspect: CUM o să faci ce propui?”, spune Ponta, care reamintește că el a candidat și a devenit premier cu acest proiect, în timp ce Cioloș ar vrea să rămână în fruntea Guvernului fără să candideze.

Pe contul său de socializare, deputatul de Târgu Jiu vorbește de “ticăloșia” care îl împinge pe Cioloș într-un astfel de demers, la aproape un an de zile de la tragedia de la Colectiv și de la demisia din fruntea Guvernului, Ponta deplângând soarta României. “Eu am candidat în numele USL pentru a îi reprezenta pe români. Dl. Cioloș comite acea incredibilă ticăloșie de a își justifica ambițiile personale prin moartea unor oameni nevinovați la “Colectiv” (în ziua accidentului Dl Cioloș își bea liniștit cafeaua la Bruxelles pe salariul de 20.000 euro primit pentru că a trecut de la Tăriceanu la Băsescu fără să clipească)! Acum înțeleg ce îi unește pe Iohannis cu Cioloș – cinismul și capacitatea de a folosi politic moartea unor oameni nevinovați! Vai de România – sau Ghinion?”, mai comentează Ponta pe contul său de socializare.

Gelu Ionescu