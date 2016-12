Porci atacați de un câine Rottweiler: Proprietarul a sesizat Poliția

Un localnic în vârstă de 52 de ani, din satul Valea cu Apă, din comuna Fărcășești, a cerut, ieri, ajutorul polițiștilor, după ce câinele vecinilor a sărit gardul și i-a atacat păsările și animalele pe care le avea în propria curte.

În total, șase porci, cinci din rasa Pietrain și unul vietnamez, au fost atacați de Rottweiler. Constantin Mihu susține că întreaga familie este în pericol, întrucât stăpânul patrupedului este plecat la muncă, iar câinele este lăsat în grija unei femei de 83 de ani. ”Merg la Poliție să depun plângere. De o lună și jumătate mă terorizează acest câine. Mi-a mâncat zece găini, o curcă, trei pui, după ce a dărâmat gardul. Vineri dimineața, mi-a atacat porcii, din propria curte. A fost și o purcea care avea purcei în burtă și a sfâșiat-o, i-am dus-o cu roaba în curte, nu am mai avut ce să fac. În total, șase porci a atacat. Trei purcele cu purcei în burtă și porcii de Crăciun. Unul l-am tăiat, pentru că era grav rănit. Le fac tratament celorlalți, care au putut fi salvați. Recent a omorât și un câine pe drum, este pericol acest patruped. Fata mea este terorizată, are 13 ani și nu mai poate să plece din casă de teamă să nu fie atacată. Nu se poate așa ceva! Stăpânul câinelui este plecat pe tir și i l-a lăsat mamei sale care are 83 de ani. A atacat-o și pe ea, dar nu vrea să spună. Mi-a spus că nu are ce să facă. Nu-i dă mâncare. I se dă o pâine, aceasta nu este o cățea de o pâine”, a declarat Constantin Mihu.

Potrivit Ordonanței de urgenţă 55/2002, articolul 12, constituie contravenție neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau detinătorul temporar al câinelui, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic. În astfel de cazuri se aplică o amendă de la 100 la 500 de lei. ”Se cunoaște despre acest incident. Polițistul a îndrumat persoana vătămată să depună plângere la Poliție și se vor aplica măsurile legale în consecință”, a declarat pentru Gorjeanul, Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj.

Loredana Fîciu